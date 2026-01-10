Casi 25.000 hogares cordobeses viven con el Ingreso Mínimo Vital, un 15% más que hace un año

El número de hogares que reciben el Ingreso Mínimo Vital sigue aumentando en Córdoba. Según el último informe del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, correspondiente a diciembre de 2025, un total de 24.855 unidades de convivencia de la provincia viven con esta paga, de las cuales 3.704 son familias monoparentales, 14.490 familias con menores y 6.661 hogares sin niños. Cada prestación beneficia a una media de tres personas, por lo que la cifra de beneficiarios de la provincia asciende a 77.828 personas, algo más del 10% de la población cordobesa. De esos 77.828 beneficiarios, 46.565 son adultos y 31.263 menores. El año 2025, se cierra con 9.477 beneficiarios más que hace un año, lo que supone la incorporación al sistema de ayudas de 790 cordobeses cada mes o 26 al día.

La línea ascendente de prestatarios de esta ayuda no es algo exclusivo de Córdoba. De hecho, si en la provincia el número de beneficiarios creció un 13,8%, en Andalucía aumentó un 17,6% y en España, un 19,2%. De esta forma, en el conjunto del país, se ha pasado de 673.729 beneficiarios en diciembre de 2024 a 799.553 a finales de 2025, lo que supone 125.825 personas más en un año.

Córdoba tampoco destaca por la cuantía de la paga media por hogar si se destaca con el panorama global. En la provincia, el ingreso medio es de 411 euros mensuales, a razón de 131 euros por persona, frente a los 458 euros de Andalucía y los 483 euros en el conjunto de España. La paga media más alta en Andalucía se da en Granada, con 517 euros de media por familia, mientras en España, está en Navarra con 663,50 euros por hogar; Melilla, con 582,56 euros y Asturias con 570,81 euros.

Perfil de los hogares

De los 24.855 hogares titulares del Ingreso Mínimo Vital, 18.499 son mujeres y 6.356 hombres. En cuanto a la nacionalidad de los perceptores, más de 23.000 son españoles frente a 992 de origen extranjero. El perfil mayoritario de los titulares del ingreso mínimo en Córdoba es el de una mujer de nacionalidad española con una edad media de 43,5 años. Por otro lado, de los 24.855 hogares cordobeses que reciben la ayuda en la provincia, hay 4.239 unipersonales, 3.372 compuestos por dos personas, 5.966 en los que conviven tres, 8.305 con cuatro miembros y 2.973 con cinco o más.

Nómina mensual de 10,8 millones de euros en Córdoba

El pago del Ingreso Mínimo Vital, cuyo importe varía en función de cada unidad familiar, supone un desembolso importante para las arcas públicas. La cuantía a percibir en concepto se calcula con base a la diferencia entre la renta garantizada y los ingresos de las personas que forman la unidad de convivencia. A eso se añade un Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) por cada menor de edad miembro de la unidad de convivencia. Según los datos estadísticos, 6.093 prestaciones de Córdoba corresponden al Ingreso Mínimo Vital básico, con un importe medio de 527,6 euros, frente a 6.937 IMV completo, con una media de 802,59 euros. 11.825 hogares reciben además 121,89 euros de media en concepto de CAPI.

En diciembre de 2025, el Ministerio de Seguridad Social destinó 10,8 millones de euros a abonar el Ingreso Mínimo Vital en Córdoba, un 21,5% más que en diciembre de 2024 cuando la nómina fue de 8,95 millones de euros. En España, el Gobierno destinó 412 millones a pagar el ingreso mínimo de diciembre de 2025, 60 millones más que en diciembre de 2024.

Vista del autobús informativo del Ingreso Mínimo Vital, en imagen de archivo. / EFE

Desde enero de 2023, existe el llamado incentivo al empleo del Ingreso Mínimo Vital, que permite seguir cobrando la misma prestación después de haberse incorporado al mercado laboral. De esta forma, los incrementos de la renta inferiores al 60% de la renta garantizada para la Unidad de Convivencia no afectan a la cuantía de la prestación. Según el ejemplo del propio ministerio: Si una familia con dos adultos y dos menores percibe una ayuda de 1.252 euros mensuales en concepto de IMV y sus ingresos se incrementan al incorporarse al mercado de trabajo en menos de 751 euros, es decir el 60%, seguiría cobrando la misma prestación.

Para percibir esta ayuda, se requiere tener residencia legal y efectiva en España el último año, tener renta y patrimonio por debajo de ciertos umbrales, que la unidad de convivencia esté formada desde hace al menos seis meses, no ser administrador de una sociedad mercantil y que el titular tenga al menos 23 años.