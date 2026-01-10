El 061 atendió en Córdoba un total de 16.649 llamadas durante la Navidad

Los centros coordinadores de urgencias y emergencias del servicio 061 perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias han gestionado un total de 163.524 llamadas entre el martes 23 de diciembre de 2025 hasta el martes 6 de enero de 2026, un 15% más que en el mismo periodo del año pasado en el que se registraron 142.402 llamadas. Por provincias, la distribución este año ha sido 11.755 en Almería, 19.374 en Cádiz, 16.649 en Córdoba, 23.116 en Granada, 10.723 en Huelva, 13.644 en Jaén, 31.307 en Málaga y 36.956 en Sevilla.

Media andaluza de 10.900 llamadas

Las salas del 061 han atendido una media diaria de 10.900 llamadas durante este periodo, siendo el día de mayor actividad el 30 de diciembre, en el que los ocho centros coordinadores de 061 recibieron un total de 12.044 llamadas. Toda la actividad de estas fiestas de Navidad en Andalucía ha sido atendida con normalidad gracias al sistema centralizado de centros en red y a los refuerzos, tanto de gestores telefónicos como sanitarios, llevados a cabo en los diferentes centros de coordinación para garantizar una correcta atención de las solicitudes de urgencias y emergencias que los andaluces realizan en estas fechas. De esta forma, y coincidiendo con el periodo de alta frecuentación, se han triplicado los profesionales asistenciales en los centros coordinadores y se han incrementado de 52 a 76 los puestos de coordinación en Andalucía.

Efectivos de los bomberos, en San Agustín. / Manuel Murillo

Las llamadas recibidas a través de las distintas líneas de atención ciudadana, tales como el número de emergencias 061, los teléfonos de urgencias sanitarias de Andalucía, la línea de transporte y otras líneas de emergencias o de fuerzas de seguridad, han generado un total de 70.480 solicitudes de atención sanitaria de los andaluces en este periodo festivo.

Ligero descenso en Córdoba

Por su parte, en Córdoba hubo un ligero descendo de llamadas con respecto a la Navidad del 2024. Entonces, hubo una media de 1.190 avisos diarios, para un total de 21.421 llamadas, producidas desde el 21 de diciembre del 2024 hasta el 7 de enero del 2025. Este año, el periodo de control abarcó desde el 23 de diciembre del 2025 hasta el 6 de enero del 2026, espacio en el que se recibieron 16.649 avisos, lo que supone una media de 1.070 llamadas diarias, algo más de 100 llamadas diarias menos que en el periodo anterior.

Desde el punto de vista de las atenciones sanitarias, los equipos de urgencias y emergencias sanitarias han sido movilizados durante estos días en 31.926 ocasiones para atender in situ las peticiones de asistencia realizadas en la Comunidad. Más del 9% de las peticiones de asistencia (2.876) han requerido la intervención de los equipos de emergencias del 061, que atienden principalmente situaciones con riesgo para la vida, siendo el resto de los pacientes asistidos por las unidades y dispositivos de cuidados críticos y urgencias del Servicio Andaluz de Salud.

Atención a accidentes de tráfico

Las salas de coordinación de urgencias y emergencias del 061 han atendido desde el 23 de diciembre de 2025 y hasta el 6 de enero de 2026, un total de 1.108 peticiones de asistencia por accidentes de tráfico. La distribución por provincias ha sido la siguiente: Almería 122, Cádiz 144, Córdoba 64, Granada 159, Huelva 54, Jaén 54, Málaga 223 y Sevilla 288.

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del servicio de emergencias sanitarias 061 de la Junta de Andalucía / JUNTA DE ANDALUCÍA

Los equipos de urgencias y emergencias sanitarias han sido movilizados en 428 ocasiones para atender a las víctimas de estos accidentes en las carreteras andaluzas, provocados principalmente por colisiones de vehículos (123 de los casos), caídas de moto o bicicletas (76), salidas de vía (59) y atropellos (59), principalmente, siendo 11 los choques frontales o de gran violencia atendidos estas navidades por los equipos sanitarios.

En estas situaciones de accidentes graves se han activado en 156 ocasiones los equipos terrestres del 061 para la asistencia de estos pacientes, en su mayoría en situación de riesgo vital, siendo necesaria la movilización de los helicópteros sanitarios en 6 ocasiones en la asistencia de accidentes de tráfico.

Recursos asistenciales de urgencia y emergencia extrahospitalaria

El Centro de Emergencias Sanitarias 061, que dirige Francisco Pozo, dispone en total de 67 ambulancias (38 de ellas operativas y el resto de reserva ) para el funcionamiento los 365 días del año de los 30 equipos de emergencias sanitarias, compuestos por médico, enfermero y técnico de emergencias sanitarias, de 7 equipos de coordinación avanzada formado por enfermería y técnico de emergencias con médico conectado por telemedicina y de 1 equipo de soporte vital básico, con dos técnicos de emergencias.

El 061 cuenta con 9 vehículos de Apoyo Logístico (4 de ellos camiones modelo Cargo Fuso) distribuidos uno por provincia a excepción de Cádiz que cuenta con dos unidades y 9 todoterrenos de coordinación avanzada para su movilización en situaciones de catástrofe o accidentes con múltiples víctimas, además de cinco helicópteros medicalizados con los que da cobertura a las emergencias sanitarias y situaciones de catástrofe en la Comunidad.

Junto a los equipos de emergencias sanitarias 061, atienden las urgencias y emergencias en nuestra Comunidad 494 equipos del servicio de urgencias de atención primaria (SUAP) y 162 equipos móviles (EM) compuestos ambos por médico, enfermero y técnico de emergencias y 30 equipos de enfermería (EMCA), así como 457 ambulancias de la red de transporte urgente (RTU), dotadas de técnico de emergencias sanitarias. A todos ellos se suman 12 equipos de traslados interhospitalarios de pacientes críticos, formados por médico, enfermero y técnico de emergencias sanitarias.

Este centro es el encargado de la atención sanitaria in situ de las personas con emergencias médicas que comporten un riesgo grave para la vida o puedan producir secuelas graves y permanentes al individuo, cuyo diagnóstico o tratamiento requieran una asistencia inmediata y de alta complejidad. Este servicio incluye el traslado terrestre o aéreo al centro hospitalario de referencia si fuera necesario para continuar el tratamiento.