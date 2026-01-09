La Universidad de Córdoba refuerza su alianza con la Virginia Commonwealth University con un nuevo programa de atención a mayores

La Universidad de Córdoba (UCO) ha recibido a una delegación de la Virginia Commonwealth University (VCU) para avanzar en la preparación de un nuevo programa académico de intercambio centrado en el ámbito del envejecimiento saludable, que se desarrollará en marzo de 2026. Esta iniciativa da continuidad a una relación de cooperación entre ambas instituciones que supera ya las dos décadas de trayectoria conjunta.

El programa permitirá que 17 estudiantes de los másteres de Trabajo Social, Gerontología, Administración Sanitaria y Salud Laboral de la VCU se desplacen a Córdoba para conocer in situ el modelo español de atención a las personas mayores, considerado un referente internacional, explica la UCO en una nota de prensa.

Dicho modelo se fundamenta en la Atención Centrada en la Persona (ACP) y en la implantación del programa Icope (Atención Integrada para las Personas Mayores), directrices promovidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La relevancia de estas políticas ha llevado a la OMS a designar a España como sede del II Congreso Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, que se celebrará en junio de 2026 en San Sebastián.

Un programa que acerca el sistema español

El estudiantado estadounidense tendrá la oportunidad de conocer:

El funcionamiento de la atención primaria y especializada del sistema sanitario español.

del sistema sanitario español. Los servicios sociales comunitarios dirigidos a personas mayores.

dirigidos a personas mayores. El modelo residencial existente en Andalucía y en el conjunto del país.

Durante su visita preparatoria, los profesores de la VCU Humberto Fabelo y Denise Burnette han mantenido encuentros con responsables de distintas áreas del Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir, del Hospital Universitario Reina Sofía y del centro residencial Vitalia Delicias.

Además, está prevista una visita al Centro de Mayores Huerta de la Reina, para conocer las políticas municipales en materia de servicios sociales.

Como complemento, el programa incluirá un acercamiento al Centro Intergeneracional de la UCO y a las líneas de investigación de los grupos universitarios especializados en envejecimiento saludable.

Una alianza estratégica consolidada

El rector de la UCO, Manuel Torralbo, y los representantes de la VCU han resaltado el prestigio y la calidad académica de ambas instituciones, subrayando el valor estratégico de esta colaboración para la formación del estudiantado y el impulso del conocimiento científico en un ámbito de creciente relevancia social.