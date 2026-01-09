Los Trinitarios alertan del deterioro de su iglesia y buscarán apoyo para su conservación

La iglesia de los Trinitarios o Padres de Gracia, donde se veneran el Jesús Nazareno Rescatado y el Cristo de Gracia, dos de las principales devociones de Córdoba, presenta importantes deficiencias estructurales, especialmente en la fachada y los tejados, como consecuencia del paso del tiempo, agravada por las lluvias de los últimos años.

Según han explicado responsables del templo a este periódico, no existe riesgo para los fieles ni para los visitantes, motivo por el cual la iglesia permanece abierta al culto con normalidad. No obstante, sí se han detectado desprendimientos puntuales de pequeñas piezas, la aparición de grietas, goteras y un deterioro progresivo de algunos retablos, que requieren una actuación para evitar un empeoramiento de la situación.

El principal problema se localiza en las cubiertas, donde el crecimiento de hierbas y plantas en tejados y cornisas, visible desde la calle, ha provocado el desplazamiento de tejas y la filtración de agua. Las raíces están afectando a elementos constructivos, con el consiguiente riesgo de desprendimientos si no se actúa a tiempo.

Desperfectos en los Trinitarios. / Manuel Murillo

Además de la fachada y los tejados, una valoración técnica realizada por una empresa privada ha señalado la necesidad de intervenir en algunos retablos y elementos interiores, que presentan un estado de conservación deficiente.

Desde la comunidad trinitaria explican que gran parte de los recursos económicos de la parroquia se destinan a su labor social, lo que dificulta afrontar en solitario una intervención de esta envergadura. Aunque se prevé la recepción de algunas ayudas, la parroquia deberá cubrir un porcentaje del coste, por lo que se hace necesario buscar fórmulas de colaboración y apoyo, que no están definidas aún.

Uno de los retablos afectados por las goteras. / Manuel Murillo

En estos momentos, la comunidad se encuentra en fase de planificación, trabajando en la cuantificación económica de la intervención y en la definición de los canales de ayuda, con el objetivo de informar adecuadamente a la ciudadanía y facilitar su colaboración cuando el proyecto esté definido.

El templo está vinculado a la Orden de la Santísima Trinidad, fundada en el siglo XII. La iglesia y el convento se levantaron en el entorno actual de la plaza de los Padres de Gracia. El gran hito histórico y devocional del templo llega en el siglo XVII, cuando la comunidad trinitaria trae a Córdoba la imagen barroca de Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado. Desde entonces, el Rescatado se convirtió en una de las devociones más populares y arraigadas de Córdoba, especialmente vinculada a los barrios humildes y a la protección de los necesitados. La iglesia es también sede del Santísimo Cristo de Gracia, conocido popularmente como El Esparraguero, una imagen crucificada del siglo XVII, de autoría anónima, profundamente venerada por los cordobeses.