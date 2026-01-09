La implantación de la Base Logística del Ejército en Córdoba sigue actuando como motor de empleo y formación, con la Junta de Andalucía y la Universidad de Córdoba al frente de itinerarios educativos diseñados para cubrir la alta demanda de perfiles cualificados de empresas como Escribano, Indra o Santa Bárbara. Te explicamos en detalle las necesidades de empleo y cómo prepararse para trabajar. Paralelamente, la ciudad afronta el inicio de 2026 con un notable impulso a obras muy esperadas: más de una docena de actuaciones municipales estarán finalizadas o comenzarán en los primeros meses del año. Entre las primeras, el tercer punto de urgencias extrahospitalarias y el centro de recepción de visitantes de la Mezquita. Y en el ámbito turístico, el Ayuntamiento prepara su desembarco en Fitur 2026 con una estrategia renovada que apuesta por el turismo religioso, el segmento premium y la consolidación de Córdoba como destino activo durante todo el año.

