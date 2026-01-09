Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del viernes 9 de enero

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La formación vinculada a la Base Logística del Ejército y la industria de defensa, el arranque y culminación de grandes infraestructuras municipales y la nueva estrategia turística que Córdoba presentará en Fitur 2026 marcan la actualidad

Estand de Córdoba en la última edición de Fitur.

Estand de Córdoba en la última edición de Fitur. / Víctor Castro

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La implantación de la Base Logística del Ejército en Córdoba sigue actuando como motor de empleo y formación, con la Junta de Andalucía y la Universidad de Córdoba al frente de itinerarios educativos diseñados para cubrir la alta demanda de perfiles cualificados de empresas como Escribano, Indra o Santa Bárbara. Te explicamos en detalle las necesidades de empleo y cómo prepararse para trabajar. Paralelamente, la ciudad afronta el inicio de 2026 con un notable impulso a obras muy esperadas: más de una docena de actuaciones municipales estarán finalizadas o comenzarán en los primeros meses del año. Entre las primeras, el tercer punto de urgencias extrahospitalarias y el centro de recepción de visitantes de la Mezquita. Y en el ámbito turístico, el Ayuntamiento prepara su desembarco en Fitur 2026 con una estrategia renovada que apuesta por el turismo religioso, el segmento premium y la consolidación de Córdoba como destino activo durante todo el año.

Los Trinitarios alertan del deterioro de su iglesia y buscarán apoyo para su conservación

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Más de una docena de obras acabarán o empezarán entre enero y febrero en Córdoba

La Junta atiende la salud mental de 465 personas gracias a Faisem Córdoba

Fallece Josefa Aparicio Ruiz a los 96 años en Córdoba

La colaboración de la Diputación de Córdoba y AJE permitirá la puesta en marcha de un programa de podcasts para incentivar el emprendimiento entre los jóvenes

La Fiscalía de Córdoba denuncia a Vox y a Paula Badanelli por sus ataques tras el masivo rezo musulmán en Las Setas

La BLET, Escribano, Santa Bárbara o Indra: necesidades de empleo y cómo prepararse para trabajar

