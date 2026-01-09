La actualidad del viernes 9 de enero
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La potente inversión de Escribano para una fábrica de artillería autopropulsada en Rabanales 21, el robo de joyas a la Virgen de la O en Lucena y la licitación de una nueva promoción de VPO de Vimcorsa centran la actualidad
La empresa de defensa Escribano hará una inversión de 70 millones de euros para una fábrica en Rabanales 21. La firma desarrollará en Córdoba un programa de artillería autopropulsada del Ejército español para el que se generarán 450 empleos solo este año. En otro orden de cosas, el período navideño se ha visto empañado en Lucena por el robo de varios anillos de alto valor material y devocional a la Virgen de la O en la parroquia del Carmen, un suceso que ha causado consternación entre los fieles. Y en el ámbito urbanístico, la empresa municipal Vimcorsa impulsa una nueva promoción de vivienda protegida en el Campo de la Verdad, con la licitación de un residencial de 30 VPO que supondrá una inversión millonaria y cuya construcción se prolongará hasta finales de 2026.
- Escribano invertirá 70 millones en una nueva fábrica en Rabanales 21
- Vivir en la antigua sede de la UGT, un escenario de 'Walking Dead': "No queremos jaleos con los vecinos ni con nadie"
- Rafael Giménez Domenech, nuevo director médico del hospital Cruz Roja: "Está prevista la construcción de nuevos quirófanos con la última tecnología"
- Alegría, la niña de Ronda que salvó su vida en Córdoba con un trasplante de válvulas cardiacas
- Trabajar en la calle con el frío: "El truco es ponerse varias capas y moverte mucho, lo que peor se lleva son las manos"
- Andalucía vacunará este año gratis a los lactantes frente al rotavirus
- Vimcorsa licita la construcción de 30 viviendas de protección oficial en el Campo de la Verdad
- Pizzaiolo cierra en Córdoba su restaurante de San Felipe y mantiene abierto el de El Brillante
- Sadeco incorpora de forma definitiva a 176 peones limpiadores como personal indefinido
- Roban tres anillos a la Virgen de la O en la iglesia del Carmen de Lucena
- El presidente de la Diputación de Córdoba espera aprobar los presupuestos de 2026 en el pleno de enero
- Lucena adelanta su fundación: un nuevo estudio apunta a un origen más antiguo aún de la localidad cordobesa
- Directo | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Córdoba
- Córdoba espera a los Reyes Magos con un ojo en el cielo y toneladas de ilusión: recorrido, horarios y pronóstico para la Cabalgata
- El Ayuntamiento de Córdoba descarta lluvia para la Cabalgata de Reyes: 'Hay 0% de probabilidades
- Córdoba vuelve a sonar: 2026 se llena de conciertos y estos son los confirmados hasta ahora
- Los Reyes de la ONCE reparten 815.000 euros en premios en el Hospital Provincial de Córdoba
- Córdoba tiene activas una treintena de subastas por más de 5 millones de euros
- La Aemet pronostica entre un 80 y un 100% de lluvia en Córdoba desde el sábado hasta el lunes
- La magia de los Reyes y la ilusión de los cordobeses vencen al frío y la lluvia