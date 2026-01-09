La empresa de defensa Escribano hará una inversión de 70 millones de euros para una fábrica en Rabanales 21. La firma desarrollará en Córdoba un programa de artillería autopropulsada del Ejército español para el que se generarán 450 empleos solo este año. En otro orden de cosas, el período navideño se ha visto empañado en Lucena por el robo de varios anillos de alto valor material y devocional a la Virgen de la O en la parroquia del Carmen, un suceso que ha causado consternación entre los fieles. Y en el ámbito urbanístico, la empresa municipal Vimcorsa impulsa una nueva promoción de vivienda protegida en el Campo de la Verdad, con la licitación de un residencial de 30 VPO que supondrá una inversión millonaria y cuya construcción se prolongará hasta finales de 2026.

Córdoba ciudad

Provincia

Sucesos y Tribunales

Deportes

Cultura y espectáculos