Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fábrica de EscribanoUGT 'Walking Dead'Accidente túnel los OmeyasNiña de RondaEl tiempoPizzaioloSiniestros vialesVacuna rotavirus
instagramlinkedin

Reacciones

La subdelegada del Gobierno, sobre la ampliación de Escribano: "La industria de defensa va a ser importantísima"

Ana López celebra la ampliación anunciada por la empresa y la creación de empleo cualificado que traerá consigo

Imagen de las parcelas junto a la actual fábrica de Escribano M&amp;E en el parque tecnológico de Rabanales 21.

Imagen de las parcelas junto a la actual fábrica de Escribano M&E en el parque tecnológico de Rabanales 21. / A. J. GONZÁLEZ

Noelia Santos

Fabiola Mouzo

Córdoba

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ha mostrado este viernes su satisfacción ante la ampliación industrial que la empresa Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) hará de su fábrica en Rabanales 21. En concreto, y según ha avanzado Diario CÓRDOBA, Escribano va a poner en marcha una nueva factoría que desarrollará el programa de modernización de la artillería de campaña (ATP) del Ejército de Tierra con una inversión de 70 millones de euros.

Para la subdelegada, se trata de "una magnífica noticia" y ha añadido que desde el primer momento en que Escribano anunció su aterrizaje en Córdoba "siempre han dado buenas noticias".

"Viene como consecuencia de la Base Logística"

Como ha destacado López, "esta inversión va a suponer la creación de puestos de trabajo cualificados, que vienen como consecuencia de la Base Logística del Ejército de Tierra, una apuesta importantísima del gobierno de España por esta provincia". Según los planes de Escribano, esta expansión supondrá la creación de más de 500 puestos de trabajo de aquí a finales de año con un horizonte de creación de empleo hasta 2027 de casi 1.000 trabajadores.

Noticias relacionadas y más

La subdelegada ha insistido en que "tenemos que estar satisfechos" y ha valorado que "la industria de defensa va a ser importantísima, con los riesgos que puede haber en el mundo que vivimos y tal y como ha empezado el año, es importante la inversión de estas empresas".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Directo | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Córdoba
  2. Córdoba espera a los Reyes Magos con un ojo en el cielo y toneladas de ilusión: recorrido, horarios y pronóstico para la Cabalgata
  3. El Ayuntamiento de Córdoba descarta lluvia para la Cabalgata de Reyes: 'Hay 0% de probabilidades
  4. Córdoba vuelve a sonar: 2026 se llena de conciertos y estos son los confirmados hasta ahora
  5. Los Reyes de la ONCE reparten 815.000 euros en premios en el Hospital Provincial de Córdoba
  6. Córdoba tiene activas una treintena de subastas por más de 5 millones de euros
  7. La Aemet pronostica entre un 80 y un 100% de lluvia en Córdoba desde el sábado hasta el lunes
  8. La magia de los Reyes y la ilusión de los cordobeses vencen al frío y la lluvia

Andalucía vacunará este año gratis a los lactantes frente al rotavirus

Andalucía vacunará este año gratis a los lactantes frente al rotavirus

Alegría, la niña de Ronda que salvó su vida en Córdoba con un trasplante de válvulas cardiacas

Alegría, la niña de Ronda que salvó su vida en Córdoba con un trasplante de válvulas cardiacas

Defensa convoca 4.527 plazas para Tropa y Marinería en el primer ciclo de 2026: estas son las destinadas a Córdoba

Defensa convoca 4.527 plazas para Tropa y Marinería en el primer ciclo de 2026: estas son las destinadas a Córdoba

Tellus cierra sus puertas dando paso a un nuevo proyecto: "Quiero seguir siendo un antidepresivo gastronómico"

Tellus cierra sus puertas dando paso a un nuevo proyecto: "Quiero seguir siendo un antidepresivo gastronómico"

Ouigo reduce el número de trenes de Córdoba con Madrid, Sevilla y Málaga: fechas, horarios afectados y qué hacer si ya tenías el billete

Ouigo reduce el número de trenes de Córdoba con Madrid, Sevilla y Málaga: fechas, horarios afectados y qué hacer si ya tenías el billete

Escribano y Córdoba: una relación consolidada en poco más de dos años

Escribano y Córdoba: una relación consolidada en poco más de dos años

El alcalde celebra la ampliación de la fábrica de Escribano en Córdoba y los "centenares de empleos" que se crearán

El alcalde celebra la ampliación de la fábrica de Escribano en Córdoba y los "centenares de empleos" que se crearán

Escribano invertirá 70 millones en una nueva fábrica en Rabanales 21

Tracking Pixel Contents