La subdelegada del Gobierno, sobre la ampliación de Escribano: "La industria de defensa va a ser importantísima"

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ha mostrado este viernes su satisfacción ante la ampliación industrial que la empresa Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) hará de su fábrica en Rabanales 21. En concreto, y según ha avanzado Diario CÓRDOBA, Escribano va a poner en marcha una nueva factoría que desarrollará el programa de modernización de la artillería de campaña (ATP) del Ejército de Tierra con una inversión de 70 millones de euros.

Para la subdelegada, se trata de "una magnífica noticia" y ha añadido que desde el primer momento en que Escribano anunció su aterrizaje en Córdoba "siempre han dado buenas noticias".

"Viene como consecuencia de la Base Logística"

Como ha destacado López, "esta inversión va a suponer la creación de puestos de trabajo cualificados, que vienen como consecuencia de la Base Logística del Ejército de Tierra, una apuesta importantísima del gobierno de España por esta provincia". Según los planes de Escribano, esta expansión supondrá la creación de más de 500 puestos de trabajo de aquí a finales de año con un horizonte de creación de empleo hasta 2027 de casi 1.000 trabajadores.

La subdelegada ha insistido en que "tenemos que estar satisfechos" y ha valorado que "la industria de defensa va a ser importantísima, con los riesgos que puede haber en el mundo que vivimos y tal y como ha empezado el año, es importante la inversión de estas empresas".