Sadeco inicia el 16 de enero la campaña de recogida de la naranja amarga en Córdoba

La empresa municipal Sadeco pondrá en marcha el próximo 16 de enero la campaña anual de recogida de la naranja amarga en Córdoba, un operativo que, según ha señalado su presidenta, Isabel Albás, constituye "un servicio público esencial" por sus implicaciones en seguridad, limpieza e higiene urbana.

Durante la presentación de la campaña, Albás ha subrayado que Córdoba es una ciudad "reconocible por sus naranjos", un elemento que forma parte de su identidad y paisaje urbano, pero que requiere una actuación planificada cuando el fruto madura y cae al suelo. Por ello, ha insistido en que no se trata de un trabajo estacional, sino de una intervención necesaria para evitar problemas en la vía pública.

Dispositivo de la campaña

La campaña comenzará en los barrios de Cercadilla-Medina Azahara, Campo de la Verdad, Miraflores, Fray Albino y Sector Sur, y contará con un dispositivo integrado por 77 operarios, organizados en seis equipos de trabajo, con tres turnos de mañana y tres de tarde. A estos recursos humanos se suman 11 barredoras, tres vibradores de tronco y ocho vehículos auxiliares, con el objetivo de recoger el fruto y dejar las calles en condiciones óptimas tras cada intervención.

Recogida de naranjas, en imagen de archivo. / CÓRDOBA

Albás ha destacado el uso de la mecanización en la recolección, mediante vibradores de tronco, una técnica que Sadeco aplica desde hace ya unos años y que permite mejorar el rendimiento sin causar daños al arbolado. Según ha explicado, se trata de un sistema "seguro y eficaz" que reduce los tiempos de trabajo y las molestias a los vecinos en una ciudad que cuenta con 27.000 naranjos repartidos en unas 700 calles.

Colaboración ciudadana

La presidenta de Sadeco ha insistido especialmente en la colaboración ciudadana como elemento clave para el buen desarrollo de la campaña. En este sentido, ha recordado que se instalará señalización previa en las calles afectadas, indicando de forma clara el día exacto de la recogida. Además, se realizará información puerta a puerta y habrá coordinación permanente con la Policía Local para garantizar el correcto desarrollo de los trabajos.

Compost con las naranjas recogidas

En cuanto al destino de las naranjas recogidas, Albás ha señalado que todas se trasladarán al Complejo Medioambiental de Córdoba Juan Revilla, donde se transformarán en compost de calidad, aplicando criterios de economía circular. La previsión es similar a la de años anteriores, con una estimación de unas 1.500 toneladas de naranja amarga.