El restaurante Tellus cierra sus puertas dando paso a un nuevo proyecto: "Quiero seguir siendo un antidepresivo gastronómico"

El local ubicado en María La Judía se trasladará con un concepto diferente y desenfadado a un lugar más céntrico

Antonio López, gerente y jefe de cocina del restaurante Tellus.

Antonio López, gerente y jefe de cocina del restaurante Tellus. / Chencho Martínez

Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

Tellus cerrará este domingo su restaurante de María La Judía poniendo así fin a once años de celebraciones, comidas e innovación gastronómica para iniciar un nuevo proyecto. El establecimiento se trasladará a una zona más céntrica de la ciudad en la que cambian de concepto, adaptándose a las demandas actuales en el sector y acercarse al turismo.

En un vídeo publicado en redes sociales, Antonio López y Nuria Murillo, responsables del local, han agradecido el apoyo mostrado por los comensales y el equipo profesional que ha trabajado junto a ellos durante más de una década en esta ubicación.

"Nos despedimos con gratitud y orgullo, para dar paso a un nuevo proyecto, una nueva visión, pero siempre con la esencia Tellus presente en cada detalle y en todo nuestro saber hacer", han señalado en un post compartido en Facebook e Instagram, en el que aclaran que no es un cierre como tal, sino un paso hacia una "nueva ilusión".

En un vídeo dirigido a sus clientes, Antonio López, confiesa que ha sido una decisión "difícil", ya que han sido once años en los que el local ha acogido multitud de celebraciones de "cosas bonitas" como "bautizos, comuniones, bodas, despedidas..." y hasta "separaciones". "Que te elijan para una celebración así es algo muy bonito", añade el empresario.

Un nuevo proyecto

El motivo del traslado, según detalla el responsable, es adaptarse a "las circunstancias que estamos viviendo". "Cada día, los hábitos del comensal están cambiando y lo estamos notando más. Las noches son bastantes más tranquilas" y cobran mayor importancia los almuerzos. En ese sentido, han argumentado que "nosotros no nos dedicamos al tema de desayunos y mantener un restaurante solo con almuerzos es bastante difícil", por lo que han decidido cambiar de concepto.

En esta nueva etapa, Tellus quiere acercarse a la zona turística para "dar a conocer nuestra cocina a ese turismo que no nos llegaba a nuestro restaurante". Según matiza, recibían el turismo que llegaba por recomendación de las guías Michelin y Repsol, a las que agradece "la oportunidad" que han tenido de darse a conocer a través de sus canales.

Terraza del restaurante Tellus de Córdoba.

Terraza del restaurante Tellus de Córdoba. / CÓRDOBA

Así, según avanza la empresa, el nuevo restaurante que configurará Tellus será "un lugar donde queremos que el comensal sea parte de socializar", ya que los bares y restaurantes cambiaron a raíz de la pandemia de covid y se dice que "éramos los nuevos antidepresivos". En esta línea López sostiene que "quiero seguir siendo un antidepresivo gastronómico".

Los responsables reciben con ilusión esta nueva etapa en la que "esperamos seguir creando y compartiendo muchos más momentos juntos".

"Aunque dejamos el ladrillo, el hogar nos lo llevamos", ha afirmado el hostelero que reitera que la decisión "no ha sido fácil".

TEMAS

