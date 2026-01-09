El PSOE de Córdoba celebra el avance de la variante Oeste y dice que es gracias al Gobierno de Pedro Sánchez

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha aplaudido el desbloqueo del Gobierno de Pedro Sánchez del segundo tramo de la variante Oeste de Córdoba, que irá desde la carretera del Aeropuerto a la carretera de Palma del Río. Para Hurtado, "este proyecto llevaba 20 años en un cajón y de nuevo ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez quien lo ha desbloqueado con la adjudicación del proyecto por 1,86 millones de euros".

Hurtado ha dicho que se repite "la misma historia que ocurrió con la Base Logística del Ejército de Tierra, el aeropuerto de Córdoba, el tren de cercanías o la nueva comisaría de Policía, entre muchas otras inversiones millonarias en la capital". Por ello, ha reclamado que la Junta de Andalucía cumpla ahora con los compromisos adquiridos con el Ministerio de Transportes, tanto en asumir la titularidad de la variante de Porcelanosa haciéndose cargo de su conservación y mantenimiento, como en la participación en la financiación de la construcción de esta segunda fase de la variante Oeste.

Hurtado pide al alcalde que reconozca las aportaciones del Gobierno a Córdoba

Asimismo, Hurtado ha pedido al alcalde de Córdoba, José María Bellido, que "reconozca las grandes aportaciones que hace el Gobierno de España a la ciudad" y ha conminado al PP a que "no siga votando en contra de los presupuestos que incluyen estas importantes inversiones para Córdoba".

Antonio Hurtado, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad. / Manuel Murillo

Capitalidad Mediterránea de la Cultura

También ha solicitado a Bellido que negocie con el Gobierno de España la declaración de la Capitalidad Mediterránea de la Cultura y el Diálogo 2027 como Acontecimiento de Excepcional Interés Público. Para Hurtado, la obtención de esta declaración proporcionaría "un marco fiscal altamente favorable que incentivaría la participación empresarial, fortalecería la financiación del proyecto y permitiría desplegar un programa cultural de referencia mediterránea y europea. La Capitalidad Mediterránea de la Cultura y el Diálogo para el 2027 reúne los requisitos de relevancia cultural y de proyección internacional, así como un potente impacto económico y la capacidad de movilizar recursos público-privados”, ha concluido.