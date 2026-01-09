"Está prevista la construcción de nuevos quirófanos con la última tecnología"

El doctor Rafael Giménez Domenech (Córdoba, 1970) acaba de ser nombrado director médico del hospital Cruz Roja en Córdoba, centro en el que ya ocupaba el cargo de jefe de Medicina Interna desde 2021. Giménez Domenech estudió Medicina en la Universidad de Córdoba e hizo la especialidad de Medicina Interna en el hospital universitario Reina Sofía. Tras acabar la residencia, se vinculó al hospital Cruz Roja hace 24 años, de la mano del también internista Fernando López Segura, y lleva ejerciendo en este hospital desde entonces. En sus más de dos décadas de trayectoria ha compatibilizado su trabajo en el hospital Cruz Roja con otros centros, todos de la sanidad privada. Así, por ejemplo, estuvo cinco años en el hospital San Juan de Dios y, actualmente, en el momento de su nombramiento, estaba ejerciendo, además de como jefe de Medicina Interna en Cruz Roja, en el centro médico de Asisa y en su consulta particular.

¿Cómo recibe este nombramiento? ¿Se lo esperaba?

Por un lado, tengo una sensación extraña, dado que yo me he dedicado fundamentalmente a mi labor clínica y, aunque al ejercer de jefe de servicio en los últimos años hace que haya tenido que realizar algunas labores de gestión, no es comparable con los cometidos que este nuevo cargo entraña. No obstante, estoy contento y también muy tranquilo porque cuento con un comité de dirección compuesto por profesionales de alta cualificación. Por tanto, lo afronto como un reto apasionante, pero además, con responsabilidad e ilusión. Y no, no lo esperaba, ya que estaba dedicado a la atención de pacientes, pero es verdad que el hecho de llevar tantos años aquí, conocer a todo el personal, su forma de trabajar y la interrelación con otros profesionales que exige mi especialidad, hacen que conozca bien su funcionamiento. Creo estos factores han influido en que la Institución, por medio de su directora gerente, Lucía Retenaga, tras la jubilación del doctor López Obispo, pensara en mí para el puesto, a quien agradezco la confianza depositada.

El doctor Rafael Giménez, en la puerta del hospital Cruz Roja de Córdoba. / Manuel Murillo

¿Qué principales especialidades definen en la actualidad la oferta asistencial del hospital y lo hacen distinto a otros centros?

El hospital Cruz Roja de Córdoba cubre en la actualidad todo el abanico de especialidades y la mayor parte de pruebas complementarias. Si hubiera que destacar algunas sería el Instituto de Neurociencias, que ocupa toda la cuarta planta del hospital que engloba neurología, neurocirugía, neurofisiología, psiquiatría, psicología y neurorehabilitación. Por otro lado, la cardiología con el equipo del doctor Suárez de Lezo, que atiende consultas y realiza todo tipo de intervenciones por cateterismo. Quiero destacar también el servicio de urgencias generales, con personal muy experimentado en la atención de patología tanto médica como quirúrgica, con especial atención al código ictus y al código infarto. También son destacables la medicina interna por su mayor volumen de pacientes, la cirugía, la traumatología, la urología y resto de especialidades. Quisiera destacar también que se realizan intervenciones de alta complejidad como son la cirugía extracorpórea de corazón, la neurocirugía –incluyendo el abordaje de tumores cerebrales como el que se hizo viral del paciente que estaba siendo intervenido despierto tocando el piano-, cirugía oncológica, torácica, etc. Además de la Unidad de Daño Cerebral y la Unidad de Tráfico. También se realiza actividad investigadora participando en ensayos clínicos, como los derivados del acuerdo de colaboración con el Instituto Neurológico Andaluz, entre otros.

¿Atiende este hospital a pacientes de otras provincias o comunidades autónomas?

Sí, la medicina de alto nivel que practicamos en el hospital Cruz Roja de Córdoba es solicitada por pacientes de otras provincias, especialmente de Jaén, Sevilla, Ciudad Real y Badajoz.

Rafael Giménez, nuevo director médico del hospital Cruz roja de Córdoba. / Manuel Murillo

La atención a la cronicidad y las enfermedades neurodegenerativas es uno de los principales retos de la sanidad actual. ¿Cómo encaja eso en la atención diaria del hospital?

El envejecimiento poblacional y el aumento de la esperanza de vida es un hecho, en parte debido a que muchas enfermedades, antes mortales, se han convertido en crónicas gracias a los avances médicos, lo cual conlleva un aumento de las patologías vinculadas a la edad. De las más frecuentes son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la insuficiencia cardíaca y por supuesto, las neurodegenerativas. Todas ellas tienen atención especializada ambulatoria de forma periódica en las consultas de neumología, cardiología, medicina interna y neurología, y hay una fluida interrelación entre todas estas especialidades, así como en las agudizaciones que requieren ingreso hospitalario.

¿Ha crecido mucho la actividad de 2025 del hospital Cruz Roja con respecto a la de 2024?

Aunque eso se lo podría contestar mejor la directora gerente, los números han crecido moderadamente en el último año, y aunque eso es bueno y necesario para el sostenimiento de un hospital sin ánimo de lucro como el hospital Cruz Roja, mis desvelos se van a dirigir fundamentalmente al bienestar de los pacientes, especialmente a los pacientes ingresados, que tengan sobre todo una atención cálida y humana, también confortable y segura, y por supuesto cumpliendo todos los estándares de calidad que un hospital del siglo XXI debe dar a sus pacientes.

¿Hay prevista alguna obra de mejora en el hospital Cruz Roja?

El Hospital está en continua renovación de equipos antes de que entren en obsolescencia. Además, se trabaja en la incorporación de nuevos instrumentos y equipos de técnicas diagnósticas específicas. Efectivamente, también está prevista y proyectada una reforma de gran calado para seguir modernizando el hospital, como es la construcción de unos nuevos quirófanos dotados de la última tecnología. Hoy en día, los estándares de calidad que comentaba antes no se ciñen solo a la atención del personal sanitario, sino que requieren también de unas instalaciones adecuadas. El edificio ya ha sido sometido a varias reformas muy importantes desde su construcción, pero al ser un edificio de 1933, tener unas características singulares y con el endurecimiento de la normativa constructiva, hay que adaptarse a las exigencias administrativas. Hay que conjugar estructura y funcionalidad, aunque yo como médico humanista que me considero, priorizaría poder seguir dando un servicio sanitario de máxima calidad a los cordobeses.

Rafael Giménez ha sido jefe de Medicina Interna del hospital Cruz Roja desde 2021. / Manuel Murillo

¿Está notando el hospital Cruz Roja el incremento de la demanda asistencial sanitaria privada?

Aunque en Córdoba tenemos la fortuna de contar con el gran hospital público que es el Reina Sofía, catalogado entre los 10 mejores de España, la sanidad privada aporta muchas ventajas que no pasan desapercibidas a la ciudadanía lo que, unido a la variada oferta de seguros privados de salud, hace que efectivamente haya aumentado la demanda de servicios sanitarios privados. En el hospital de la Cruz Roja también se ha notado y se refleja en el aumento de atenciones en urgencias, consultas y hospitalizaciones que comentábamos anteriormente.

¿Cómo ha afectado que Adeslas ya no tenga convenio con el hospital Cruz Roja para atender a mutualistas de Muface, Isfas o Mugeju?

En el fondo no ha repercutido tanto, debido a que se ha compensado con otras compañías aseguradoras. Pero el problema está en los pacientes. Muchos de ellos, siendo mutualistas de Adeslas, tenían a nuestro hospital como su centro de referencia y con esa decisión de Adeslas, han tenido que dejar de ser atendidos por los especialistas que mejor les conocíamos y en los que tenían su confianza, siendo la mayoría de ellos personas de edad y con enfermedades crónicas. No obstante, confío que en un futuro próximo se pueda reconducir esta situación.

¿Tiene el hospital Cruz Roja alguna actividad concertada con la sanidad pública?

Sí, en la actualidad se realizan ingresos para neurorrehabilitación de pacientes que han sufrido enfermedades cerebrales, traumatismos o enfermedades graves para que recuperen la funcionalidad y su autonomía. También se nos ha otorgado una parte del acuerdo marco del SAS para reducir la lista de espera quirúrgica. Por otro lado, estamos en coordinación con el centro de referencia de trasplantes que es el Hospital Reina Sofía, siendo hasta el momento el único hospital privado en la provincia que ha realizado donaciones multiorgánicas en asistolia controlada.

Originalmente la Cruz Roja en España atendía a las personas enfermas sin recursos, a los heridos de guerra, etc, pero desde que existe la sanidad pública universal y gratuita en España, ha tenido siempre la vocación de asistir y apoyar a la sanidad pública en aquellos aspectos que sirvan para mejorar la atención sanitaria de la población en general. No obstante, se siguen realizando intervenciones y tratamientos de forma altruista por los profesionales y el propio hospital a través de proyectos de Cooperación Internacional de Cruz Roja.

¿Cómo están haciendo frente al déficit de médicos y enfermeros que existe en la actualidad?

Es un problema generalizado y creciente que creo que merecería la creación de unos comités específicos para tratar el problema a nivel nacional y desarrollar un plan estratégico, porque las soluciones que se aporten y se implementen no tendrán su reflejo de manera inmediata.