Pizzaiolo anuncia una nueva etapa en Córdoba: "Sigue vivo y se prepara para lo que viene"

Pizzaiolo ha anunciado este viernes que ha iniciado una nueva etapa en Córdoba, tras conocerse ayer que cerraba su restaurante en la calle San Felipe. El restaurante, apunta la nueva dirección, mantiene plenamente su actividad en El Brillante mientras avanzan con un "proyecto de evolución" que culminará con la transición de Pizzaiolo Brillante hacia Pizzaiolo & Co.

La nota difundida por la empresa hostelera responde a la información conocida ayer. El nuevo propietario de Pizzaiolo, un empresario andaluz del sector hostelero, aclara que el restaurante continúa en pleno funcionamiento en su ubicación de la Avenida Brillante, 97, atendiendo con normalidad a clientes y manteniendo su servicio habitual.

Tal y como explican desde el restaurante, “lo que está ocurriendo no es un final, sino que es el comienzo de una transformación planificada”. Tras más de tres décadas formando parte de la oferta gastronómica de la ciudad, Pizzaiolo “inicia una etapa de actualización que conservará su esencia, la cocina italiana reconocible, el carácter familiar y la experiencia compartida, pero adaptada a los códigos actuales de la restauración moderna”.

Esta evolución se materializará bajo el paraguas de una nueva marca: Pizzaiolo & Co. Un concepto que busca combinar la tradición del restaurante con la ampliación de la marca para convertirla en algo más que un único restaurante, “un universo de experiencias dentro de una misma casa, donde el público podrá seguir encontrando lo que ya valora, pero también podrá descubrir nuevas formas de disfrutar de la sobremesa, del encuentro con sus seres cercanos y de la tradición italiana reinterpretada con un criterio más actual”.

Durante las próximas semanas, la marca irá compartiendo avances de forma progresiva. Desde Pizzaiolo agradecen la confianza de quienes han acompañado a la casa durante tantos años y los invita a seguir atentos a sus canales oficiales, donde se irán comunicando las novedades del proyecto. "Pizzaiolo sigue abierto, sigue vivo y se prepara para lo que viene", concluyen. La idea es clara: “Hacer que el cambio se perciba como una mejora natural, sin perder el vínculo emocional construido desde 1985”.