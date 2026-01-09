Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fábrica de EscribanoUGT 'Walking Dead'Accidente túnel los OmeyasNiña de RondaEl tiempoPizzaioloSiniestros vialesVacuna rotavirus
instagramlinkedin

Ferrocarril

Ouigo reduce 14 servicios diarios de la línea que une Córdoba con Madrid, Sevilla y Málaga entre el 9 y el 22 de enero

La disminución de trenes de la compañía privada en el corredor sur de alta velocidad afectará a 15.000 pasajeros

Un tren Ouigo para en la estación de Córdoba-Julio Anguita.

Un tren Ouigo para en la estación de Córdoba-Julio Anguita. / A. J. González

Efe

Sevilla

Ouigo ha establecido, "por motivos operativos", ajustes en su oferta de servicios en el corredor sur del 9 al 22 de enero, que afectarán a 15.000 pasajeros al reducirse ocho servicios diarios de viernes a lunes en las rutas Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga y seis servicios diarios de martes a jueves en las mismas rutas.

"Desde Ouigo mantenemos un firme compromiso con la calidad del servicio y lamentamos profundamente cualquier inconveniente que esta situación haya podido ocasionar a nuestros viajeros", han indicado fuentes de la compañía, que han resaltado que esta medida, comunicada con antelación a los afectados, busca garantizar la calidad en la prestación del servicio.

Cambio o cancelación de billetes a los afectados

Los viajeros podrán elegir entre cambiar su billete de forma gratuita o cancelarlo, recibiendo el reintegro del coste del billete más una indemnización que varía según la anticipación de la cancelación. Esta oscila entre el 200 % del valor del billete y el 50 % del mismo, según la fuente.

Un tren de Ouigo en movimiento.

Un tren de Ouigo en movimiento. / E. P.

La compañía permanece a disposición de todos los clientes a través de sus canales habituales de atención para resolver cualquier duda adicional relacionada con estas modificaciones operativas, han subrayado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Directo | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Córdoba
  2. Córdoba espera a los Reyes Magos con un ojo en el cielo y toneladas de ilusión: recorrido, horarios y pronóstico para la Cabalgata
  3. El Ayuntamiento de Córdoba descarta lluvia para la Cabalgata de Reyes: 'Hay 0% de probabilidades
  4. Córdoba vuelve a sonar: 2026 se llena de conciertos y estos son los confirmados hasta ahora
  5. Los Reyes de la ONCE reparten 815.000 euros en premios en el Hospital Provincial de Córdoba
  6. Córdoba tiene activas una treintena de subastas por más de 5 millones de euros
  7. La Aemet pronostica entre un 80 y un 100% de lluvia en Córdoba desde el sábado hasta el lunes
  8. La magia de los Reyes y la ilusión de los cordobeses vencen al frío y la lluvia

Andalucía vacunará este año gratis a los lactantes frente al rotavirus

Andalucía vacunará este año gratis a los lactantes frente al rotavirus

Alegría, la niña de Ronda que salvó su vida en Córdoba con un trasplante de válvulas cardiacas

Alegría, la niña de Ronda que salvó su vida en Córdoba con un trasplante de válvulas cardiacas

Defensa convoca 4.527 plazas para Tropa y Marinería en el primer ciclo de 2026: estas son las destinadas a Córdoba

Defensa convoca 4.527 plazas para Tropa y Marinería en el primer ciclo de 2026: estas son las destinadas a Córdoba

Tellus cierra sus puertas dando paso a un nuevo proyecto: "Quiero seguir siendo un antidepresivo gastronómico"

Tellus cierra sus puertas dando paso a un nuevo proyecto: "Quiero seguir siendo un antidepresivo gastronómico"

Ouigo reduce el número de trenes de Córdoba con Madrid, Sevilla y Málaga: fechas, horarios afectados y qué hacer si ya tenías el billete

Ouigo reduce el número de trenes de Córdoba con Madrid, Sevilla y Málaga: fechas, horarios afectados y qué hacer si ya tenías el billete

Escribano y Córdoba: una relación consolidada en poco más de dos años

Escribano y Córdoba: una relación consolidada en poco más de dos años

El alcalde celebra la ampliación de la fábrica de Escribano en Córdoba y los "centenares de empleos" que se crearán

El alcalde celebra la ampliación de la fábrica de Escribano en Córdoba y los "centenares de empleos" que se crearán

Escribano invertirá 70 millones en una nueva fábrica en Rabanales 21

Tracking Pixel Contents