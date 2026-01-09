Ferrocarril
Ouigo reduce 14 servicios diarios de la línea que une Córdoba con Madrid, Sevilla y Málaga entre el 9 y el 22 de enero
La disminución de trenes de la compañía privada en el corredor sur de alta velocidad afectará a 15.000 pasajeros
Efe
Ouigo ha establecido, "por motivos operativos", ajustes en su oferta de servicios en el corredor sur del 9 al 22 de enero, que afectarán a 15.000 pasajeros al reducirse ocho servicios diarios de viernes a lunes en las rutas Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga y seis servicios diarios de martes a jueves en las mismas rutas.
"Desde Ouigo mantenemos un firme compromiso con la calidad del servicio y lamentamos profundamente cualquier inconveniente que esta situación haya podido ocasionar a nuestros viajeros", han indicado fuentes de la compañía, que han resaltado que esta medida, comunicada con antelación a los afectados, busca garantizar la calidad en la prestación del servicio.
Cambio o cancelación de billetes a los afectados
Los viajeros podrán elegir entre cambiar su billete de forma gratuita o cancelarlo, recibiendo el reintegro del coste del billete más una indemnización que varía según la anticipación de la cancelación. Esta oscila entre el 200 % del valor del billete y el 50 % del mismo, según la fuente.
La compañía permanece a disposición de todos los clientes a través de sus canales habituales de atención para resolver cualquier duda adicional relacionada con estas modificaciones operativas, han subrayado.
