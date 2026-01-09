Un nuevo año para cuidar tu cuerpo con Vitalys Center Córdoba
Dolores de espalda, cervicales o molestias articulares son cada vez más frecuentes, no solo en personas mayores, sino también en adultos activos con altos niveles de estrés o hábitos sedentarios
DC Digital
El inicio del año es uno de los mejores momentos para tomar conciencia de la salud física y prevenir problemas que afectan a la calidad de vida. Dolores de espalda, cervicales o molestias articulares son cada vez más frecuentes, no solo en personas mayores, sino también en adultos activos con altos niveles de estrés o hábitos sedentarios. Desde Vitalys Center Córdoba recuerdan que abordar estos problemas de forma temprana y con un tratamiento adecuado es clave para evitar que se cronifiquen.
Pautas para proteger la espalda y las articulaciones
Los especialistas de Vitalys Center recomiendan mantener una actividad física adaptada, evitar largas horas en la misma postura y trabajar la movilidad y el fortalecimiento muscular de forma progresiva. Combinado con tratamientos avanzados, este enfoque ayuda a mejorar la calidad de vida y a comenzar el año con una base sólida de salud y bienestar.
Fisioterapia avanzada con tecnología única
El abordaje del dolor articular y de espalda ha evolucionado de forma significativa gracias a la fisioterapia avanzada. En Vitalys Center Córdoba se trabaja con tecnología de última generación, entre ellas la Resonancia Magnética Nuclear Terapéutica (MBST), una tecnología no invasiva que actúa a nivel celular favoreciendo la regeneración de tejidos, la reducción del dolor y la mejora funcional, sin efectos secundarios.
Este tipo de tratamientos permiten abordar la artrosis, las hernias discales, lumbalgias, cervicalgias y otros trastornos de columna desde un enfoque más profundo, seguro y eficaz, especialmente en pacientes que no han encontrado solución con métodos convencionales.
Sesión Vitalys 360: el primer paso
El inicio del año es un momento ideal para cuidar el cuerpo y apostar por la salud. Por ello, Vitalys Center Córdoba ofrece la Sesión Vitalys 360, una primera valoración integral donde se analizan el origen del dolor, el estado articular y las necesidades específicas de cada persona, diseñando un plan de tratamiento personalizado desde el primer día.
Solicita ahora tu Sesión Vitalys 360 y comienza el año apostando por una fisioterapia avanzada, tecnológica y centrada en resultados.
- Dirección: Calle Cañada Real Mestas, 21.
- Teléfono: 900 767 008
- Web: www.vitalyscenter.es
