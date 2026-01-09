La niebla cubre el Puente Romano de Córdoba en una jornada de frío y precipitaciones

La niebla ha sido la protagonista a última hora de este viernes en Córdoba, dejando imágenes muy llamativas en enclaves históricos como el Puente Romano. La capital ha anochecido envuelta en una densa bruma, acompañada de bajas temperaturas y llovizna, lo que ha contribuido a crear una auténtica estampa invernal.

Este episodio de niebla llega tras una jornada marcada por la lluvia en la provincia. Las precipitaciones han sido en general débiles y dispersas, y en la capital apenas se ha registrado cerca de un litro de agua por metro cuadrado, una cantidad escasa pero que ha favorecido la formación de brumas y nieblas durante la noche.

Precisamente, la densa niebla sobre el Puente Romano puede verse en el vídeo publicado en la cuenta de Diario CÓRDOBA en Instagram.

Previsión para mañana

Según la previsión meteorológica de la Aemet, este sábado se esperan intervalos de cielos nubosos, con presencia de nubes bajas durante la mañana y nubes altas el resto del día. No se descartan brumas y nieblas matinales, especialmente en zonas próximas al río.

Las temperaturas irán en descenso, aunque de forma local podrán mantenerse sin cambios. Los vientos serán flojos y variables, con predominio de la componente norte.