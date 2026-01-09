La Junta atiende la salud mental de 465 personas gracias a Faisem Córdoba

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, ha subrayado la apuesta del Gobierno andaluz por reforzar la atención a la salud mental y consolidar una red de recursos públicos y comunitarios que, en la provincia, atiende a 465 personas con problemas graves de salud mental a través de los programas de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem).

Molina ha defendido que la salud mental “ya no es un tema invisible” y ha insistido en que “la salud mental es salud, sin matices”, al tiempo que ha remarcado que hablar de salud mental “es hablar de dignidad, autonomía, inclusión y oportunidades”. El delegado ha agradecido expresamente el trabajo de los profesionales y ha señalado a las personas usuarias y a sus familias como “el verdadero sentido” de los recursos que se prestan desde la red pública y social.

El delegado del Gobierno ha realizado estas declaraciones en un acto celebrado en el Centro Social Isla Tabarca, con la participación de la delegada territorial de Salud y Consumo, María Jesús Botella; la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Lola Sánchez; el presidente de ASAENEC, Juan Guijo; y la directora de la Unidad de Gestión Clínica del Hospital Universitario Reina Sofía, Carmen Prada, además de profesionales y personas usuarias de los programas residenciales, de día y de empleo.

Relevo en la dirección provincial

Estas declaraciones han tenido lugar en el acto de presentación del nuevo director provincial de Faisem en Córdoba. Antonio Mora asume la responsabilidad provincial tras la etapa desarrollada por Fernando Castro, que pasa a ocupar la Gerencia de Faisem. En su intervención, Mora ha tenido palabras de agradecimiento hacia su antecesor y ha destacado el compromiso de continuidad: “Asumo este reto con ilusión y con la responsabilidad de seguir construyendo sobre la sólida base que deja Fernando, siempre con la mirada puesta en la integración real de nuestro colectivo”.

Una política centrada en las personas

Molina ha vinculado la estrategia de la Junta en esta materia con la planificación y el respaldo presupuestario del Ejecutivo andaluz: “Desde el Gobierno de Juanma Moreno hemos hecho una apuesta clara por reforzar la atención a la salud mental y por consolidar recursos como los que hoy representa Faisem”. En este sentido, ha recordado que el presupuesto andaluz para 2026 vuelve a situar la sanidad como “prioridad absoluta”, al tratarse de la mayor partida de las cuentas autonómicas, con 16.265 millones de euros.

“No se trata solo de cifras, sino de una forma de gobernar que pone a las personas en el centro”, ha señalado Molina, quien ha afirmado que este refuerzo se traduce en una mejora de la atención, el impulso a la atención comunitaria, el apoyo a la inclusión social y el fortalecimiento de programas específicos vinculados a la salud mental.

El delegado ha reconocido que “queda camino por recorrer”, pero ha defendido que Andalucía avanza en la dirección correcta: “Más recursos, más planificación y más sensibilidad hacia una realidad que durante demasiado tiempo fue ignorada”.

La red de Faisem

En la provincia de Córdoba, Faisem atiende a 465 personas con problemas graves de salud mental a través de distintos programas orientados a la recuperación y la inclusión social y laboral, con el apoyo de un equipo de 94 profesionales (57 mujeres y 37 hombres). En el último año, la Fundación ha impulsado la inserción laboral con 87 contratos: 41 en el mercado ordinario, 23 en empresas sociales a través de UNEI Iniciativa Social y 23 en Centros Especiales de Empleo, además de acciones de formación como Ofimática, Auxiliar de conserje y Limpieza de cristales y superficies.

En el ámbito residencial, Faisem atiende a 80 personas en cuatro casas hogar en Córdoba capital y Cabra, y a 41 personas en 11 viviendas supervisadas, además de una vivienda destinada a primeros episodios psicóticos. En el Programa de Día, presta atención a 101 personas en dos centros de día y a 55 en dos centros sociales, con mejoras recientes en infraestructuras y servicios. En 2025, además, Cabra acogió unas jornadas con más de 100 profesionales de toda Andalucía, bajo el formato Bazar, con continuidad anual.

Molina ha concluido destacando que Faisem es “una herramienta imprescindible” por su modelo centrado en la persona, su trabajo en red y la implicación de sus profesionales, y ha reafirmado “el compromiso firme de la Junta de Andalucía” para seguir avanzando en la defensa de la salud mental y la inclusión social en Córdoba.