La implantación del control de pasaportes en el aeropuerto de Córdoba sigue sin fecha

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ha señalado que, por el momento, no es posible fijar una fecha para la implantación del control de aduanas en el aeropuerto de la ciudad, aunque ha asegurado que se continúa trabajando para que sea una realidad "lo antes posible". Las declaraciones llegan después de que la plataforma Aeropuerto Ya volviera a reclamar el control de pasaportes para impulsar el crecimiento del aeródromo cordobés este año.

Según ha explicado López, "hasta ahora no ha habido ninguna compañía aérea interesada en operar vuelos procedentes de fuera del espacio Schengen", circunstancia que también condiciona la puesta en marcha de este servicio.

No obstante, ha insistido en que desde la Subdelegación del Gobierno se sigue trabajando para avanzar en este objetivo y ha reiterado el compromiso del Ejecutivo de mantener las gestiones abiertas, pese a que actualmente no se pueda concretar un calendario para su implantación. En este proceso hay tres ministerios implicados: Interior, Transportes y Hacienda.

Hace un año, en enero de 2025, la subdelegada había anunciado que los resultados del proceso para la implantación de este servicio se haría de manera "casi inmediata, en pocas semanas".