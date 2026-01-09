Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fábrica de EscribanoAlcaldeFiturCrimen del SantuarioAccidente túnel los OmeyasMezquita-CatedralPositivo accidente S. SurNuevas plazas militaresEl tiempo
instagramlinkedin

Respuesta

La implantación del control de pasaportes en el aeropuerto de Córdoba sigue sin fecha

La subdelegada del Gobierno afirma que, por ahora, no hay aerolíneas interesadas en vuelos fuera del espacio Schengen

Viajeros en el aeropuerto de Córdoba.

Viajeros en el aeropuerto de Córdoba. / Manuel Murillo

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

CÓRDOBA

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ha señalado que, por el momento, no es posible fijar una fecha para la implantación del control de aduanas en el aeropuerto de la ciudad, aunque ha asegurado que se continúa trabajando para que sea una realidad "lo antes posible". Las declaraciones llegan después de que la plataforma Aeropuerto Ya volviera a reclamar el control de pasaportes para impulsar el crecimiento del aeródromo cordobés este año.

Según ha explicado López, "hasta ahora no ha habido ninguna compañía aérea interesada en operar vuelos procedentes de fuera del espacio Schengen", circunstancia que también condiciona la puesta en marcha de este servicio.

No obstante, ha insistido en que desde la Subdelegación del Gobierno se sigue trabajando para avanzar en este objetivo y ha reiterado el compromiso del Ejecutivo de mantener las gestiones abiertas, pese a que actualmente no se pueda concretar un calendario para su implantación. En este proceso hay tres ministerios implicados: Interior, Transportes y Hacienda.

Noticias relacionadas y más

Hace un año, en enero de 2025, la subdelegada había anunciado que los resultados del proceso para la implantación de este servicio se haría de manera "casi inmediata, en pocas semanas".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Directo | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Córdoba
  2. Córdoba espera a los Reyes Magos con un ojo en el cielo y toneladas de ilusión: recorrido, horarios y pronóstico para la Cabalgata
  3. El Ayuntamiento de Córdoba descarta lluvia para la Cabalgata de Reyes: 'Hay 0% de probabilidades
  4. Córdoba vuelve a sonar: 2026 se llena de conciertos y estos son los confirmados hasta ahora
  5. Los Reyes de la ONCE reparten 815.000 euros en premios en el Hospital Provincial de Córdoba
  6. Córdoba tiene activas una treintena de subastas por más de 5 millones de euros
  7. La Aemet pronostica entre un 80 y un 100% de lluvia en Córdoba desde el sábado hasta el lunes
  8. La magia de los Reyes y la ilusión de los cordobeses vencen al frío y la lluvia

Quince años de arte contemporáneo en el corazón de la Córdoba tabernera

Quince años de arte contemporáneo en el corazón de la Córdoba tabernera

Córdoba estrenará en Fitur 2026 nuevas promociones centradas en turismo religioso, premium y la experiencia todo el año

Córdoba estrenará en Fitur 2026 nuevas promociones centradas en turismo religioso, premium y la experiencia todo el año

La implantación del control de pasaportes en el aeropuerto de Córdoba sigue sin fecha

La implantación del control de pasaportes en el aeropuerto de Córdoba sigue sin fecha

Un conductor da positivo en drogas tras empotrarse contra un árbol y un edificio en el Sector Sur

Un conductor da positivo en drogas tras empotrarse contra un árbol y un edificio en el Sector Sur

Sadeco inicia el 16 de enero la campaña de recogida de la naranja amarga en Córdoba

Rescatan a un joven cuyo brazo quedó atrapado tras volcar un coche en el túnel de los Omeyas

Rescatan a un joven cuyo brazo quedó atrapado tras volcar un coche en el túnel de los Omeyas

Guardias civiles de Córdoba se formarán en primeros auxilios con una microcredencial pionera

Guardias civiles de Córdoba se formarán en primeros auxilios con una microcredencial pionera

Cesur abrirá en septiembre su centro de FP en el Colegio Mayor Séneca con previsión de ampliación en 2027

Cesur abrirá en septiembre su centro de FP en el Colegio Mayor Séneca con previsión de ampliación en 2027
Tracking Pixel Contents