Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 9 de enero de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Concierto
Mississippi Gospel Choir
Decimoctava gira del Mississippi Gospel Choir. Espectáculo protagonizado por 20 artistas, propone un intenso viaje sonoro desde los espirituales del siglo XIX hasta las emblemáticas marchas por la libertad.
CÓRDOBA. Palacio de Congresos.
Torrijos, 10.
18.30 horas.
Espectáculo
Gran circo acrobático de China
Más de 30 artistas en escena, la mayoría medallistas olímpicos y algunos procedentes del Cirque du Soleil. Consta de cuatro actos.
CÓRDOBA. Gran Teatro.
Bulevar del Gran Capitán.
17.00 y 20.30 horas.
Presentación
‘El evangelio según Caravaggio’
Jaime de los Santos presentará su novela, El evangelio según Caravaggio. El autor conversará con Gonzalo Herreros, director de los museos municipales de Córdoba.
CÓRDOBA. Biblioteca Pública Grupo Cántico.
Avda. de América, s/n.
18.30 horas.
Exposición
Continúa ‘El despertar a la vida de Egipto’
Se trata de un proyecto que reúne más de 190 piezas originales, experiencias sensoriales y un recorrido único por las primeras etapas de la vida en el país del Nilo. Desde el nacimiento hasta los primeros aprendizajes, la muestra invita a mirar de cerca cómo se formaban las identidades, los vínculos y la vida cotidiana en una de las civilizaciones más fascinantes de la historia.
CÓRDOBA. Sala Orive / Sala Vimcorsa.
Plaza de Orive, 2 / Ángel de Saavedra, 9.
De10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas.
