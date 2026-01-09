Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 9 de enero de 2026

Concierto

Mississippi Gospel Choir

Decimoctava gira del Mississippi Gospel Choir. Espectáculo protagonizado por 20 artistas, propone un intenso viaje sonoro desde los espirituales del siglo XIX hasta las emblemáticas marchas por la libertad.

CÓRDOBA. Palacio de Congresos. Torrijos, 10. 18.30 horas.

Espectáculo

Gran circo acrobático de China

Más de 30 artistas en escena, la mayoría medallistas olímpicos y algunos procedentes del Cirque du Soleil. Consta de cuatro actos.

CÓRDOBA. Gran Teatro. Bulevar del Gran Capitán. 17.00 y 20.30 horas.

Presentación

‘El evangelio según Caravaggio’

Jaime de los Santos presentará su novela, El evangelio según Caravaggio. El autor conversará con Gonzalo Herreros, director de los museos municipales de Córdoba.

CÓRDOBA. Biblioteca Pública Grupo Cántico. Avda. de América, s/n. 18.30 horas.

Exposición

Continúa ‘El despertar a la vida de Egipto’

Se trata de un proyecto que reúne más de 190 piezas originales, experiencias sensoriales y un recorrido único por las primeras etapas de la vida en el país del Nilo. Desde el nacimiento hasta los primeros aprendizajes, la muestra invita a mirar de cerca cómo se formaban las identidades, los vínculos y la vida cotidiana en una de las civilizaciones más fascinantes de la historia.