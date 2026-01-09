Sucesos
Rescatan a un joven cuyo brazo quedó atrapado tras volcar un coche en el túnel de los Omeyas de Córdoba
Los bomberos se desplazan al lugar del accidente y utilizan unos cojines especiales para liberar al hombre que, junto con otras dos mujeres también heridas, han sido trasladados al hospital Reina Sofía
Un coche se ha salido de la vía y ha volcado tras dar varias vueltas de campanas en el túnel de los Omeyas, en Córdoba capital, dentro de la carretera A-3050, en el kilómetro 3.
El suceso ha ocurrido a las 08.55 horas, según informa el servicio de Emergencias 112, e inmediatamente se han trasladado al lugar del accidente de tráfico efectivos de los bomberos, sanitarios del 061 y policías locales.
Tras el accidente de tráfico, tres personas han resultado heridas, dos de ellas con lesiones de carácter leve -dos mujeres jóvenes- y una tercera con una situación más grave -un hombre, también joven-. Los tres han sido trasladados al hospital Reina Sofía.
Según han ampliado fuentes de los bomberos, ha sido necesario ayudar a los tres ocupantes del vehículo siniestrado a salir del habitáculo. La peor situación ha sido la del varón, que tenía un brazo atrapado debajo del coche. Un total de cinco bomberos, ayudados por dos conductores y dos mandos al cargo de la operación, con el soporte de tres vehículos, se han encargado de liberarlo. Para ello, ha sido necesario utilizar unos cojines neumáticos especialmente preparados para este tipo de cometidos.
- Directo | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Córdoba
- Córdoba espera a los Reyes Magos con un ojo en el cielo y toneladas de ilusión: recorrido, horarios y pronóstico para la Cabalgata
- El Ayuntamiento de Córdoba descarta lluvia para la Cabalgata de Reyes: 'Hay 0% de probabilidades
- Córdoba vuelve a sonar: 2026 se llena de conciertos y estos son los confirmados hasta ahora
- Los Reyes de la ONCE reparten 815.000 euros en premios en el Hospital Provincial de Córdoba
- Córdoba tiene activas una treintena de subastas por más de 5 millones de euros
- La Aemet pronostica entre un 80 y un 100% de lluvia en Córdoba desde el sábado hasta el lunes
- La magia de los Reyes y la ilusión de los cordobeses vencen al frío y la lluvia