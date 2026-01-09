Rescatan a un joven cuyo brazo quedó atrapado tras volcar un coche en el túnel de los Omeyas de Córdoba

Un coche se ha salido de la vía y ha volcado tras dar varias vueltas de campanas en el túnel de los Omeyas, en Córdoba capital, dentro de la carretera A-3050, en el kilómetro 3.

El suceso ha ocurrido a las 08.55 horas, según informa el servicio de Emergencias 112, e inmediatamente se han trasladado al lugar del accidente de tráfico efectivos de los bomberos, sanitarios del 061 y policías locales.

Tras el accidente de tráfico, tres personas han resultado heridas, dos de ellas con lesiones de carácter leve -dos mujeres jóvenes- y una tercera con una situación más grave -un hombre, también joven-. Los tres han sido trasladados al hospital Reina Sofía.

Accidente con excarcelados en el túnel de los Omeyas / A. J. GONZÁLEZ

Según han ampliado fuentes de los bomberos, ha sido necesario ayudar a los tres ocupantes del vehículo siniestrado a salir del habitáculo. La peor situación ha sido la del varón, que tenía un brazo atrapado debajo del coche. Un total de cinco bomberos, ayudados por dos conductores y dos mandos al cargo de la operación, con el soporte de tres vehículos, se han encargado de liberarlo. Para ello, ha sido necesario utilizar unos cojines neumáticos especialmente preparados para este tipo de cometidos.