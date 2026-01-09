Guardias civiles de Córdoba se formarán en primeros auxilios con una microcredencial pionera

Al menos 40 guardias civiles de la Comandancia de Córdoba se formarán en primeros auxilios con la puesta en marcha de una microcredencial, una formación corta y focalizada en el tema puesta en marcha por la Universidad de Córdoba, a través de la Cátedra Coremsa, y con la colaboración de la Brigada Guzmán El Bueno.

La iniciativa ha sido presentada por la subdelegada del Gobierno de España en Córdoba, Ana López, el rector de la UCO, Manuel Torralbo, el general de la Brigada X (BRI X), Fernando Ruiz, el presidente del grupo Coremsa, Manuel Martín, y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Ramón Clemente. El curso en formato de microcredencial tiene como objetivo atender a la demanda de formación en primeros auxilios para los agentes de la Guardia Civil, que atiende más del 95% del territorio, presta servicio a más del 51% de la población y cubre 74 municipios de Córdoba. La formación se concibe como voluntaria y complementaria a la que ya reciben los agentes. Hay más de 1.000 componentes en la provincia, y se formará a 40 en este primer curso, priorizando a quienes trabajan en la calle.

Se trata de la primera microcredencial universitaria en primeros auxilios, siendo una formación "muy novedosa, aún poco conocida en empresas, sectores estratégicos y organizaciones académicas", según Martín. La microcredencial es flexible y puede conducir a titulaciones superiores y, en este caso, comienza el 12 de enero y finaliza el 31 de marzo. La modalidad es híbrida, con una parte presencial y otra on line, con 200 horas de formación. Los contenidos y la plataforma están homologados por la Consejería de Educación.

Clemente ha explicado que la importancia de esta formación radica en que la naturaleza de las funciones que desempeñan los efectivos de la Guardia Civil los expone frecuentemente a situaciones donde la capacidad de prestar una asistencia inicial adecuada puede ser decisiva para salvar vidas, reducir el impacto de lesiones o mitigar riesgos hasta la llegada de los servicios médicos especializados. Disponer de conocimientos básicos de primeros auxilios permite actuar con rapidez y eficacia, incrementando las posibilidades de supervivencia y mejorando el pronóstico de las víctimas.