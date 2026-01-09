La Fundación Alemana de Investigación financiará un proyecto para estudiar los techos y armaduras de la Mezquita-Catedral de Córdoba

La Fundación Alemana de Investigación (DFG) ha aprobado la financiación de un ambicioso proyecto internacional dedicado a analizar en profundidad los techos y armaduras históricas de la Mezquita-Catedral de Córdoba, considerados el conjunto de vigas de madera más antiguo y extenso de Europa.

La noticia ha sido anunciada por el Departamento Arqueológico Alemán (DAI) en Madrid, que ha confirmado que el programa, titulado «Los techos y armaduras de la Mezquita-Catedral de Córdoba: Decoración, historia de la construcción y técnica constructiva del conjunto más antiguo y extenso de vigas de madera de Europa», se desarrollará a lo largo de tres años, explica DFG en un post en Facebook.

Publicación de Instituto Arqueológico Alemán de Madrid Publicación de Instituto Arqueológico Alemán de Madrid

Un equipo multidisciplinar

El proyecto contará con un equipo multidisciplinar integrado por especialistas de las universidades de Braunschweig y Bamberg, además de investigadores del DAI Madrid, que documentarán todos los elementos de la estructura del tejado y realizarán estudios detallados sobre decoración, pintura y dendrocronología (análisis de la madera para conocer su datación y evolución).

Desde el DAI han expresado su agradecimiento al Cabildo Catedral de Córdoba por facilitar el acceso al monumento y por su “estrecha colaboración” en la investigación de este patrimonio arquitectónico “excepcional”.

El estudio aspira a profundizar en la historia constructiva del monumento, ampliar el conocimiento sobre sus técnicas tradicionales y contribuir a la conservación de uno de los conjuntos históricos más relevantes del mundo.