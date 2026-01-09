Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Fundación Alemana de Investigación financiará un proyecto para estudiar los techos y armaduras de la Mezquita-Catedral de Córdoba

Las universidades de Braunschweig y Bamberg, junto al DAI Madrid, estudiarán la construcción, la pintura y la dendrocronología de los tejados del monumento

Cubiertas y tejados de la Mezquita-Catedral de Córdoba.

Cubiertas y tejados de la Mezquita-Catedral de Córdoba.

Córdoba

La Fundación Alemana de Investigación (DFG) ha aprobado la financiación de un ambicioso proyecto internacional dedicado a analizar en profundidad los techos y armaduras históricas de la Mezquita-Catedral de Córdoba, considerados el conjunto de vigas de madera más antiguo y extenso de Europa.

La noticia ha sido anunciada por el Departamento Arqueológico Alemán (DAI) en Madrid, que ha confirmado que el programa, titulado «Los techos y armaduras de la Mezquita-Catedral de Córdoba: Decoración, historia de la construcción y técnica constructiva del conjunto más antiguo y extenso de vigas de madera de Europa», se desarrollará a lo largo de tres años, explica DFG en un post en Facebook.

Un equipo multidisciplinar

El proyecto contará con un equipo multidisciplinar integrado por especialistas de las universidades de Braunschweig y Bamberg, además de investigadores del DAI Madrid, que documentarán todos los elementos de la estructura del tejado y realizarán estudios detallados sobre decoración, pintura y dendrocronología (análisis de la madera para conocer su datación y evolución).

Desde el DAI han expresado su agradecimiento al Cabildo Catedral de Córdoba por facilitar el acceso al monumento y por su “estrecha colaboración” en la investigación de este patrimonio arquitectónico “excepcional”.

El estudio aspira a profundizar en la historia constructiva del monumento, ampliar el conocimiento sobre sus técnicas tradicionales y contribuir a la conservación de uno de los conjuntos históricos más relevantes del mundo.

