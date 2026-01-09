La Fiscalía de Córdoba denuncia a Vox y a Paula Badanelli por sus ataques tras el masivo rezo musulmán en Las Setas

La Sección de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial de Córdoba ha presentado una denuncia contra la presidenta de Vox en Córdoba, Paula Badanelli, y contra los responsables de las redes sociales del partido por los mensajes emitidos tras el rezo masivo musulmán que se produjo en Las Setas a finales de marzo del año pasado. La actuación del Ministerio Fiscal se produce tras la denuncia presentada por los portavoces del PSOE y Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento, Antonio Hurtado y Juan Hidalgo, respectivamente.

Según se explica en el decreto emitido por la Fiscalía, y al que ha tenido acceso este periódico, al presentarse la denuncia, se abrieron las pertinentes diligencias de investigación. En este caso, en la denuncia presentada se transcribieron unas palabras dichas por Badanelli en relación a la concentración, que tenía autorización de la Subdelegación y del Ayuntamiento y que se produjo sin incidencias. “El problema no es rezar, el problema es todo lo que viene detrás”, “insistimos en los nombres de los últimos detenidos el sábado (…) Ornar, Hassam, Nassim, Salah, Karim, Hamid, Ali” (en alusión a sucesos acaecidos en Barcelona, no en Córdoba) o “son imágenes impensables en una ciudad como la nuestra” fueron algunas de las declaraciones de Badanelli.

Paula Badanelli, portavoz de Vox Córdoba, en una imagen de archivo. / AJ González

Se publicó el vídeo "con vocación de perpetuidad"

Tras ello, la Fiscalía pidió a la Policía Judicial que investigara estos hechos y que analizara “en profundidad” el perfil de Badanelli en la red social X, teniendo en cuenta, dice el Ministerio Público, que esas declaraciones se publicaron “con vocación de perpetuidad” y en una red social que “incrementa de forma exponencial el mensaje”.

La Fiscalía, que también pidió investigar la cuenta de Vox Córdoba, afirma que “el vídeo publicado relaciona el rezo pacífico y autorizado de musulmanes con yihadistas, con la misoginia, con la homofobia y con el respeto a la dignidad huaman y a la mujer y con la inmigración ilegal”.

Y es por todo ello que la Fiscalía ha decidido denunciar directamente a Badanelli y a los titulares de la cuenta en X de Vox Córdoba (@VOXCordobaCapi).