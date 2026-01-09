La Filmoteca de Córdoba proyecta en enero los nominados a los Premios Carmen: estas son las películas y las fechas

La Filmoteca de Andalucía dedica parte de su programación de enero en Córdoba a los filmes nominados a los 5ª Premios Carmen del Cine Andaluz, en colaboración con la Academia de Cine de Andalucía. La iniciativa acerca al público cordobés una selección representativa de la diversidad temática y autoral del cine andaluz, con largometrajes y cortometrajes recientes que han destacado en la producción regional.

Títulos destacados en Córdoba

Entre los filmes que se proyectarán se encuentra Los Tortuga, de Belén Funes, sobre la relación entre madre e hija frente a la pérdida y la precariedad económica, programado el jueves 15 de enero a las 20.00 horas.

Los Tigres, de Alberto Rodríguez, thriller social sobre dilemas morales y tensiones económicas, se exhibirá viernes 16 de enero a las 20.30 horas. El documental Antonio, el bailarín de España, de Paco Ortiz, repasa la trayectoria del legendario bailaor Antonio Ruiz Soler y su influencia en la historia de la danza española, proyectándose martes 20 de enero a las 20.00 horas.

Ellas en la ciudad, de Reyes Gallegos, ofrece una mirada coral sobre mujeres mayores, la memoria y la identidad femenina, programado jueves 22 de enero a las 18.00 horas.

Narrativas poéticas y sociales

El cielo de los animales, de Santi Amodeo, se proyectará jueves 22 de enero a las 20.00 horas, con historias entrelazadas sobre la pérdida y el duelo.

Golpes, de Rafael Cobos, sobre violencia, culpa y segundas oportunidades, llegará al público viernes 23 de enero a las 19.30 horas, con la presentación del libro Rafael Cobos: escritura y pantalla.

Para cerrar el mes, La marisma, de Manu Trillo, acompañada del cortometraje El Amoragaor, se proyecta viernes 30 de enero a las 18.00 horas. También se exhibirá Un hombre libre, de Laura Hojman, que reflexiona sobre memoria democrática y compromiso político, el miércoles 28 de enero a las 20.00 horas.

Compromiso con el cine andaluz

Con esta programación, la Filmoteca de Córdoba refuerza su compromiso con la difusión del cine andaluz y el apoyo a la creación audiovisual local. La iniciativa permite al público disfrutar de los filmes que compiten por los Premios Carmen, consolidando a Córdoba como un espacio de referencia para el cine contemporáneo regional, con calidad, diversidad y relevancia cultural.