Obituario
Los fallecidos en Córdoba el viernes 9 de enero
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 10 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:
Rosa María González Pérez
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de la Fuensanta
Natividad Camacho González
La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael
Antonio Morales Lozano
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael
