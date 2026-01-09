Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los fallecidos en Córdoba el viernes 9 de enero

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 10 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:

Rosa María González Pérez

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de la Fuensanta

Natividad Camacho González

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael

Antonio Morales Lozano

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael

