Los fallecidos en Córdoba el viernes 9 de enero

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 10 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:

Rosa María González Pérez

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de la Fuensanta

Natividad Camacho González

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael

Antonio Morales Lozano

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael