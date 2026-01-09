Escribano invertirá 70 millones en una nueva fábrica en Rabanales 21

La empresa Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) ha elegido de nuevo a Córdoba en sus planes de expansión industrial con la selección de varias parcelas junto a su actual fábrica de Rabanales 21 para poner en marcha una nueva factoría que desarrollará el programa de modernización de la artillería de campaña (ATP) del Ejército de Tierra. En concreto, según fuentes de la compañía, el parque tecnológico Rabanales 21 albergará una nueva instalación para la ejecución del módulo de artillería -cañones y torretas- en una nave de más de 15.000 metros cuadrados. La inversión del proyecto sería de unos 70 millones de euros y supondría la creación de más de medio millar de puestos de trabajo de aquí a final de año, si se cumple con todos los plazos de ejecución previstos.

Según la documentación, a la que ha tenido acceso este periódico, las cuatro parcelas destinadas a la construcción de edificios de uso industrial están en la manzana IDR-1, en la calle Astrónomo Azarquiel, en Rabanales 21, con un valor estimado cercano a los dos millones de euros y 16.500 metros cuadrados en total: las IDR 1.1 (4.660); IDR 1.2 (4.660); IDR 1.3 (4.660) e IDR 1.4 (2.548 metros cuadrados).

Programa de tracción local

Esta nueva fábrica, junto a la antigua de Silos Córdoba en su propiedad desde noviembre de 2023, elevaría la factoría a casi 40.000 metros cuadrados de uso industrial, con un horizonte de creación de empleo en 2027 de casi 1.000 trabajadores. En la actualidad, Escribano cuenta con 135 empleados en Córdoba, de los que un 30% son ingenieros, desde el inicio de su actividad en marzo de 2024. Su plan de inversión este año es destinar 15 millones de euros en el nuevo edificio y otros 55 millones más en nueva maquinaria industrial.

Parcelas municipales a la venta en Rabanales 21 en las que está interesada Escribano. / Córdoba

Escribano M&E e Indra se hicieron a finales de 2025 con dos megacontratos, por 7.240 millones de euros en total, para desarrollar y fabricar los nuevos obuses del Ejército, que se extenderán hasta 2034. Los contratos de la artillería autopropulsada (ATP) de ruedas y cadenas ejercerán, además, como tractores del sector económico provincial puesto que todo desarrollo técnico y tecnológico le corresponderá a la compañía adjudicataria. En la puesta en marcha del proyecto Córdoba tendrá un papel protagonista con la nueva fábrica en Rabanales 21 y no se descartan más ampliaciones en el futuro.

Un Silam 100% español

Escribano ya cuenta en el parque tecnológico con una nave destinada al programa Silam del Ejército, adquirida en noviembre de 2023. Precisamente, hace unos días, junto a la multinacional alemana Rheinmetall, presentaron al Ministerio de Defensa una alternativa cien por cien española para el Silam, licitado en 2023 por casi 700 millones de euros, y que el Gobierno canceló en septiembre por incluir en su desarrollo previo tecnología militar de Israel. Ahora, superado el escollo tras el veto a material israelí, y con un desarrollo cien por cien nacional, Escribano incluye a Córdoba en otro de los grandes Programas Especiales de Modernización (PEM) del Ministerio de Defensa.

Casi la mitad de estos PEM, más de 13.000 millones de euros, han sido adjudicados a Indra, con un 14,3% de capital en manos de Escribano M&E (segundo máximo inversor por detrás del Gobierno con la SEPI). Por tanto, no es baladí ni la elección de dicha parcela por parte de Escribano junto a su actual fábrica en Córdoba, ni que Indra eligiese también una nave del polígono industrial de Las Quemadas, en la capital cordobesa, el año pasado, para su primera aventura de fabricación industrial para construir radares en serie. Y es que, como era de prever, la elección de Córdoba como sede de la Base Logística del Ejército por parte del Ministerio de Defensa ya atrae una inversión industrial de calado, como señaló la semana pasada el alcalde de Córdoba, José María Bellido, en una entrevista en Diario CÓRDOBA, en la que habló de «más de 1.000 millones de euros previstos» en los próximos años.

En concreto, según las mismas fuentes, el programa ATP que se va a desarrollar en Córdoba cuenta con una inversión de Defensa de 3.000 millones de euros en la parte que corresponde a Escribano, lo que generará ese efecto tractor para la economía local en sectores como el metal, mecanizados o pinturas, entre otros. No en vano, según datos de la compañía, del mes de enero a septiembre de 2025, Escribano ha invertido unos 90 millones de euros en proveedores nacionales en los programas que ya tiene puestos en marcha. Este año, ha exportado sus sistemas a más de 25 países, con presencia en Oriente Medio y el sudeste asiático, ha cerrado acuerdos recientes con Ucrania, Estados Unidos, Portugal y Grecia, y ha abierto una delegación en el Reino Unido.