Escribano y Córdoba: una relación consolidada en poco más de dos años

El idilio de Escribano Mechanicals & Engineering con Córdoba comenzó hace menos de tres años. En mayo de 2023, la empresa anunció su implantación en la ciudad en el transcurso de la Feria de la Industria de Defensa (Feindef), una cita en la que Córdoba ha tomado un papel protagonista desde que se anunciara que iba a ser la sede de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET). El proyecto de Defensa ha dado y sigue dando grandes alegrías a la ciudad, una de ellas, la llegada de Escribano, que menos de un año después de anunciar su aterrizaje a Córdoba ya estaba funcionando en Rabanales 21.

Con una inversión inicial que se situó en los 20 millones de euros y meses después ya rozaba los 30 millones, la empresa comenzó a trabajar en las antiguas instalaciones de Silos en el parque tencológico, que ahora serán ampliadas. La actividad básica a desarrollar en Córdoba por parte de Escribano es la fabricación de sistemas de armamento para el sector de la defensa.

Instalaciones de Escribano en Rabanales 21. / A. J. GONZÁLEZ

A la espera del desarrollo del Silam

El año en que anunció su llegada a Córdoba, 2023, Escribano, en UTE con la filial española de la alemana Rheinmetall, se hizo con un contrato de Defensa de casi 700 millones de euros para el desarrollo del sistema lanzacohetes de alta movilidad (Silam). En Córdoba se iban a fabricar el lanzador y el sistema de guiado, sin embargo, el contrato se anuló el año pasado como consecuencia del veto del Gobierno español a las tecnologías de defensa procedentes de Israel tras su guerra contra Palestina. Tras ello, Escribano y Rheinmetall se pusieron manos a la obra para presentar una alternativa netamente nacional que ya está en manos de Defensa. La fábrica de Córdoba está preparada por completo para el desarrollo del programa del Silam, que es uno de los pilares de la actividad de Escribano en la ciudad.

A esos desarrollos iniciales, ya importantes de por sí, se suma ahora una nueva ampliación que conllevará la inversión de 70 millones de euros para trabajar en el programa de artillería autopropulsada del Ejército, lo que demuestra que el binomio Escribano-Córdoba va para largo.