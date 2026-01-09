Más de una docena de obras acabarán o empezarán entre enero y febrero en Córdoba

Más de una docena de obras estarán acabadas o empezarán en los primeros meses del año. Se trata de un buen puñado de proyectos, la mayoría ejecutados por el Ayuntamiento, que estarán finalizados tras años de trámites o que darán comienzo para empezar a ser una realidad. Estas son las infraestructuras medioambientales, lugares patrimoniales o edificios administrativos que serán o empezarán a ser una realidad en pleno arranque de 2026.

Finalizados

Está previsto que el próximo 19 de enero abra sus puertas el Centro de Información y Recepción de la Mezquita-Catedral, denominado Patio de San Eulogio. Tras una segunda fase de las obras iniciadas en 2024 en el edificio de la calle Torrijos, este espacio tendrá áreas museísticas, un auditorio y mostrará los restos arqueológicos del antiguo palacio califal.

También este mismo mes de enero abrirá sus puertas el esperado tercer punto de urgencias extrahospitalarias de Córdoba capital. Estará ubicado en Lepanto, en el centro de salud de Levante Sur, y contará con sala de emergencias, consultas y espacios específicos para la aplicación de curas, entre otros servicios.

A finales de mes abrirá el punto de urgencias de Lepanto. / VÍCTOR CASTRO

Entre las obras que finalizan este mes de enero y que estarán disponibles para los cordobeses también destaca el cinturón verde de la Sierra, que ha ejecutado la Junta de Andalucía. Se trata de un sendero de 20 kilómetros que discurre por vías pecuarias cruzando Sierra Morena y rodeando la ciudad por el norte, de este a oeste (de las naves de Colecor a Rabanales).

Obras municipales

En cuanto a las obras municipales que deben acabar ahora se encuentran dos intervenciones en otros dos espacios patrimoniales a recuperar: el antiguo convento de Santa Clara y el de Regina. En el caso de Santa Clara, se ha ejecutado la primera fase de los trabajos, centrados en el alminar. Después vendrá la segunda fase, que actuará en el resto del edificio y lo dejará preparado para acoger un museo sobre las hermandades y cofradías de la ciudad. En cuanto a Regina, también debe terminar por estas fechas la primera fase de su rehabilitación. En este caso, lo que se persigue es recuperar el inmueble para darle un uso cultural y turístico similar al que tiene la Sala Orive, que acoge desde exposiciones a conferencias, pasando por actos institucionales.

Trabajos en el alminar del antiguo convento de Santa Clara. / A. J. GONZÁLEZ

De la mano del Ayuntamiento debería venir otro final de obra, el de la pasarela del parque de Levante. En este caso, se trata de la ejecución de otro acceso peatonal a la zona verde, salvando el arroyo Pedroche y entrando desde la calle Arcos de la Frontera, a la altura de donde está el instituto Gran Capitán. Los trabajos, eso sí, no están especialmente avanzados. Tampoco se espera que culmine la reforma del Palacio de Viana, cuya rehabilitación se está alargando más de lo previsto, según informan a este periódico fuentes de la Fundación Cajasur.

Estado en el que se encuentran los trabajos para hacer la pasarela del parque de Levante. / A. J. GONZÁLEZ

A punto de empezar

Con respecto a aquellos proyectos que comenzarán en breves, se espera el inicio inminente de la reforma de la pérgola de los jardines del Duque de Rivas para acoger la sede municipal de Turismo. El contrato con la adjudicataria se formalizó a finales de año y el plazo de ejecución es de tres meses, por lo que esta rehabilitación podría estar lista para el primer semestre de este año.

Dentro de esta lista hay varias iniciativas cuyos contratos ya están adjudicados, pero no formalizados. En cualquier caso, dicha formalización se podrá dar en cualquier momento y las obras podrán comenzar más pronto que tarde. En esta situación se encuentra el futuro centro de visitantes de la Sinagoga. Lo que se hará es reformar el solar anexo del monumento y adecuarlo para la visita pública. Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de seis meses.

Adjudicada está también la obra para construir el centro cívico Noroeste. La obra costará más de cuatro millones de euros y está previsto que dure un año. Este centro cívico se ubicará entre las calles Historiador Dozy y Fernando Amor Mayor y dispondrá de una superficie de más de 2.200 metros cuadrados.

Solar en el que se levantará el centro cívico Noroeste. / A. J. GONZÁLEZ

A falta de formalización está también una nueva fase de la reurbanización del campus de Rabanales. Esta fase supondrá la ejecución de las bolsas de aparcamiento que están ubicadas al suroeste del campus y su conexión con los viales ya arreglados. La intervención durará 16 meses.

Al listado habría que añadir la rehabilitación de la muralla de la ermita de la Aurora y la del edificio de la Real Academia en Ambrosio de Morales (con propuesta de adjudicación, pero no adjudicada).