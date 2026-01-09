Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ingreso en las Fuerzas Armadas

Defensa convoca 4.527 plazas para Tropa y Marinería en el primer ciclo de 2026, con 80 destinadas a unidades de Córdoba

La solicitud de cita previa podrá realizarse del 9 de enero al 22 de febrero a través de la Sede Electrónica del Ministerio

Militares de la Brigada X en misión en el Líbano.

Militares de la Brigada X en misión en el Líbano. / KICO ROMERO / Europa Press

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Subdelegación de Defensa en Córdoba informa de que el Boletín Oficial del Estado nº 7, correspondiente al 8 de enero de 2026, publica la convocatoria del primer ciclo de selección para el acceso a las Escalas de Tropa y Marinería de las Fuerzas Armadas. En total, se ofertan 4.527 plazas, distribuidas entre el Ejército de Tierra (3.204 plazas); Armada (693 plazas) y Aire-Espacio (630 plazas).

Asimismo, se incluyen 320 plazas para personal extranjero en régimen de libre concurrencia junto al personal con nacionalidad española. De las plazas ofertadas, 912 corresponden a unidades ubicadas en Andalucía, con el siguiente reparto:

  • 456 para el Ejército de Tierra
  • 404 para la Armada
  • 52 para el Ejército del Aire y del Espacio

Dentro de esta distribución, 80 plazas están asignadas a Unidades situadas en la provincia de Córdoba, según explica Defensa en una nota de prensa.

Plazos y procedimiento de solicitud

La solicitud de cita previa para participar en el proceso selectivo deberá realizarse exclusivamente a través de la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa, en el área de Acceso y Consulta de Ciudadanos a Expedientes de la Administración. El plazo de presentación es del 9 de enero al 22 de febrero de 2026.

El regreso a Córdoba de la primera rotación de la Brigada 'Guzmán el Bueno' , en Letonia, en imágenes

Regreso a Córdoba de la primera rotación de la Brigada 'Guzmán el Bueno' , en Letonia, hace unas semanas. / Víctor Castro

Información y atención al público

Para resolver dudas o recibir orientación, los interesados pueden dirigirse al Área de Reclutamiento de la Subdelegación de Defensa en Córdoba, ubicada en plaza de Ramón y Cajal s/n, 14003 Córdoba.

  • Tel.: 957 496 947
  • Fax: 957 496 951
  • Correo electrónico: reclutamientocordoba@oc.mde.es

