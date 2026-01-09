Ingreso en las Fuerzas Armadas
Defensa convoca 4.527 plazas para Tropa y Marinería en el primer ciclo de 2026, con 80 destinadas a unidades de Córdoba
La solicitud de cita previa podrá realizarse del 9 de enero al 22 de febrero a través de la Sede Electrónica del Ministerio
La Subdelegación de Defensa en Córdoba informa de que el Boletín Oficial del Estado nº 7, correspondiente al 8 de enero de 2026, publica la convocatoria del primer ciclo de selección para el acceso a las Escalas de Tropa y Marinería de las Fuerzas Armadas. En total, se ofertan 4.527 plazas, distribuidas entre el Ejército de Tierra (3.204 plazas); Armada (693 plazas) y Aire-Espacio (630 plazas).
Asimismo, se incluyen 320 plazas para personal extranjero en régimen de libre concurrencia junto al personal con nacionalidad española. De las plazas ofertadas, 912 corresponden a unidades ubicadas en Andalucía, con el siguiente reparto:
- 456 para el Ejército de Tierra
- 404 para la Armada
- 52 para el Ejército del Aire y del Espacio
Dentro de esta distribución, 80 plazas están asignadas a Unidades situadas en la provincia de Córdoba, según explica Defensa en una nota de prensa.
Plazos y procedimiento de solicitud
La solicitud de cita previa para participar en el proceso selectivo deberá realizarse exclusivamente a través de la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa, en el área de Acceso y Consulta de Ciudadanos a Expedientes de la Administración. El plazo de presentación es del 9 de enero al 22 de febrero de 2026.
Información y atención al público
Para resolver dudas o recibir orientación, los interesados pueden dirigirse al Área de Reclutamiento de la Subdelegación de Defensa en Córdoba, ubicada en plaza de Ramón y Cajal s/n, 14003 Córdoba.
- Tel.: 957 496 947
- Fax: 957 496 951
- Correo electrónico: reclutamientocordoba@oc.mde.es
- Directo | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Córdoba
- Córdoba espera a los Reyes Magos con un ojo en el cielo y toneladas de ilusión: recorrido, horarios y pronóstico para la Cabalgata
- El Ayuntamiento de Córdoba descarta lluvia para la Cabalgata de Reyes: 'Hay 0% de probabilidades
- Córdoba vuelve a sonar: 2026 se llena de conciertos y estos son los confirmados hasta ahora
- Los Reyes de la ONCE reparten 815.000 euros en premios en el Hospital Provincial de Córdoba
- Córdoba tiene activas una treintena de subastas por más de 5 millones de euros
- La Aemet pronostica entre un 80 y un 100% de lluvia en Córdoba desde el sábado hasta el lunes
- La magia de los Reyes y la ilusión de los cordobeses vencen al frío y la lluvia