Córdoba registra 21 fallecidos en carretera en 2025, el 2% del total en España

La provincia de Córdoba registró 21 personas fallecidas en siniestros de tráfico en vías interurbanas durante el pasado año, una cifra ligeramente inferior a la de 2024, cuando se contabilizaron 22 víctimas mortales, según el Informe de Cierre de Siniestralidad Vial 2025 de la DGT.

El balance refleja así un descenso del 5% interanual y una reducción del 16% respecto a 2019, año previo a la pandemia, cuando se registraron 25 fallecidos. Córdoba concentró en 2025 en torno al 2% del total nacional de víctimas mortales en carreteras interurbanas, situándose por debajo de otras provincias andaluzas en número absoluto de fallecidos, según los datos provisionales del organismo estatal.

Con 21 personas fallecidas en vías interurbanas, la provincia registró menos víctimas mortales que Granada (40) y Málaga (35), que encabezaron las cifras en la comunidad, y también quedó por debajo de Almería (29). En cambio, presentó un balance similar al de Cádiz (22) y Huelva (23), y superior al de Jaén (17) y Sevilla (14). En el conjunto de Andalucía, estas diferencias reflejan una distribución desigual de la siniestralidad por provincias, con mayor concentración de víctimas en aquellas con más tráfico y red viaria de alta capacidad, según los datos del Informe de Cierre de Siniestralidad Vial 2025 de la DGT.

Aumentan los desplazamientos de largo recorrido

El año finaliza con 1.119 fallecidos en siniestros de tráfico en vías interurbanas en España, 35 fallecidos menos que el año anterior, un 3% menos, y se convierte en el segundo valor más bajo desde 1960, solo mejorado por el de 2019. Aumentan un 3,39% los desplazamientos de largo recorrido hasta alcanzar los 478,56 millones de movimientos, récord absoluto, y la tasa de siniestros mortales por millón de desplazamientos cae a 2,1, el valor más bajo de toda la serie.

Los usuarios vulnerables concentran el 40% de las víctimas mortales, y los motoristas resultan los más perjudicados, con 304 fallecidos. La salida de vía sigue siendo el siniestro mortal más significativo con un 43% de los fallecidos.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido en que los 1.119 fallecidos en 2025 “siguen siendo demasiados, un precio desmesurado para la sociedad española”, y ha reiterado “un nuevo y enérgico llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que aprueben sin más dilaciones inexplicables la proposición de ley que reduce la tasa máxima de alcohol permitida para conducir”.