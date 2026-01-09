Hacemos Córdoba preguntará en el Pleno si el Ayuntamiento ha iniciado los trámites para declarar BIC los cines de verano

El grupo municipal Hacemos Córdoba llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento, que se celebrará el 15 de enero, una pregunta para conocer qué gestiones ha realizado el equipo de gobierno para iniciar el procedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de los cines de verano de la ciudad. Desde la coalición de izquierdas recuerdan que en octubre de 2023 se aprobó una moción en la que el Ayuntamiento se comprometía, entre otras cuestiones, a iniciar los trámites ante la Junta de Andalucía para proteger estos espacios singulares.

“Han pasado ya más de dos años desde que el Pleno aprobó esa moción y queremos saber si el Ayuntamiento ha cumplido su compromiso o si, como tememos, no se ha hecho absolutamente nada”, han señalado desde Hacemos Córdoba. El grupo municipal quiere conocer si el trámite se ha iniciado formalmente y cuál ha sido la respuesta de la Junta de Andalucía. “Mucho nos tememos que el alcalde no haya movido un solo papel en todo este tiempo, a pesar de tratarse de un acuerdo plenario y de un asunto clave para el patrimonio cultural y social de Córdoba”, han advertido.

Hacemos Córdoba explica que los cines de verano a los que se refiere la iniciativa son, por un lado, los cines Fuenseca, Delicias y Olimpia, que fueron propiedad de Martín Cañuelo, ya fallecido, y que actualmente pertenecen a un familiar cercano. Por otro lado, se encuentra el cine Coliseo San Andrés, que pertenece a otra propiedad. “Todos ellos son espacios históricos, profundamente vinculados a la memoria colectiva y a la vida cultural de la ciudad”, han señalado.

La coalición de izquierdas recuerda que lleva meses reclamando de forma reiterada la adquisición pública de estos cines como la única vía para garantizar su protección y su futuro. “No es una petición nueva ni improvisada, es una reivindicación sostenida en el tiempo ante la pasividad del equipo de gobierno”, han subrayado. En el caso concreto del cine Coliseo San Andrés, Hacemos Córdoba destaca, además, que el edificio incluye una serie de viviendas que podrían destinarse a aumentar el parque público de vivienda, “una oportunidad clara para reforzar las políticas públicas de vivienda y responder a una necesidad urgente de la ciudad”.

Desde la coalición consideran que no existe ningún impedimento económico para avanzar en esta línea. “Hay dinero en las arcas municipales, lo único que falta es voluntad política”, han insistido. En este sentido, recuerdan que el alcalde ha batido récords de dinero sin ejecutar y temen que en 2025 vuelva a repetirse la misma situación. “Solo en 2024 se dejaron sin ejecutar 38 millones de euros, mientras proyectos estratégicos para la ciudad siguen paralizados”, han denunciado.

Para Hacemos Córdoba, los cines de verano "deben contar además con una programación cultural estable durante todo el año y convertirse en espacios públicos con una clara función social y comunitaria". “Protegerlos es proteger el alma de Córdoba, su memoria y su futuro. No hacerlo sería una irresponsabilidad histórica”, han concluido.