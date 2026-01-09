Córdoba estrenará en Fitur 2026 nuevas líneas de promoción centradas en turismo religioso, premium y la experiencia todo el año

El Ayuntamiento de Córdoba acudirá a Fitur 2026 con una estrategia renovada que introduce nuevas líneas de promoción turística, enfocadas especialmente en el turismo religioso, el turismo premium y la consolidación de la ciudad como destino visitable los 365 días del año. Así lo ha anunciado la delegada de Turismo, Marian Aguilar, durante la presentación de la participación cordobesa en la feria, que se celebra este mes de enero, del 21 al 25.

Según ha explicado Aguilar, Córdoba llega a esta edición "con las tareas hechas" y con el objetivo de seguir avanzando en la búsqueda de oportunidades para el sector turístico y en el fortalecimiento de la marca de la ciudad en un escaparate clave a nivel nacional e internacional.

Nuevos segmentos estratégicos

Entre las principales novedades de este año destaca el inicio de un trabajo específico en dos nuevos nichos turísticos. Por un lado, el turismo religioso y espiritual, un segmento en crecimiento que la delegada considera una oportunidad clara para Córdoba por su legado cultural, su carácter de diálogo interreligioso y su capacidad para ofrecer experiencias auténticas y de calidad.

Procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno por las calles de Córdoba. / CÓRDOBA

Junto a este, el Ayuntamiento comenzará a desarrollar una línea vinculada al turismo premium y de excelencia, orientada a un perfil de visitante que busca entornos tranquilos, exclusividad y experiencias singulares, y que cuenta con un alto nivel adquisitivo.

Refuerzo de los segmentos consolidados

La estrategia para Fitur 2026 mantiene, además, el refuerzo de aquellos segmentos que ya están ofreciendo buenos resultados, como el turismo cultural, apoyado en los cuatro patrimonios de la ciudad, y los segmentos gastronómico y MICE, que contribuyen a combatir la estacionalidad y atraen a un visitante de mayor impacto económico.

Aguilar ha subrayado que estos perfiles turísticos valoran especialmente la calidad, la autenticidad y la exclusividad, aspectos en los que Córdoba presenta una posición competitiva destacada.

Destino accesible y turismo inclusivo

Otra de las novedades que se potenciarán este año es la identificación de Córdoba como destino accesible, una línea de trabajo desarrollada en coordinación con la Delegación de Inclusión. La ciudad se presenta como un destino capaz de garantizar una experiencia inclusiva y de calidad para todos los visitantes, ampliando así mercados y oportunidades.

Un estand más dinámico y abierto al público

Córdoba estará ubicada en el pabellón 5, dentro del espacio de la Junta de Andalucía, en el estand A06, con una superficie aproximada de 138 metros cuadrados, distribuida en zona de presentaciones, área de trabajo y espacio privado.

Como novedad destacada, el estand contará este año con una programación específica para el fin de semana, dirigida al público general, con talleres de artesanía, degustaciones gastronómicas, pases de flamenco y actividades de diseño, ampliando así la acción promocional más allá del ámbito profesional.

Agenda profesional seleccionada

La delegada ha avanzado que la agenda incluirá una veintena de reuniones profesionales e institucionales, seleccionadas por su alto nivel y alineadas con la estrategia turística del destino. Entre ellas, encuentros con operadores de circuitos, turismo religioso, congresual y premium, así como empresas especializadas en paquetes turísticos.

Presentaciones y showcooking

La programación se completará con cerca de treinta presentaciones a lo largo de la feria y con la celebración de un showcooking, previsto para el miércoles 21 en horario de 12.00 a 13.00 horas y también el sábado, organizado de la mano del sector gastronómico.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento busca reforzar la posición competitiva de Córdoba en Fitur 2026, poniendo el acento en la calidad del visitante, la diversificación de la oferta y la proyección de la ciudad como destino cultural, gastronómico y experiencial durante todo el año.