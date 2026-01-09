Un conductor da positivo en drogas tras empotrarse contra un árbol y un edificio en el Sector Sur

El conductor del turismo implicado en el aparatoso accidente registrado este jueves en el Sector Sur de Córdoba dio positivo en drogas en una prueba de carácter penal, según confirmaron fuentes a este periódico. Tras el siniestro, agentes de la Policía Local se personaron en la zona y sometieron al conductor al test de detección de sustancias estupefacientes, que arrojó un resultado positivo.

El suceso tuvo lugar en la calle Loja, en el Sector Sur, en torno a las 19.30 horas, cuando un vehículo perdió el control y terminó empotrado contra un árbol y la fachada de un edificio. La violencia del impacto provocó que el árbol se viniera abajo, lo que hizo necesaria la actuación de los bomberos para cortarlo y retirarlo de la vía. Además, en el inmueble afectado se desprendieron cascotes que también tuvieron que ser retirados para garantizar la seguridad. El accidente, según fuentes del servicio de bomberos, dejó varias personas heridas.

Los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento permanecieron trabajando en la zona durante más de una hora y media, entre las 19.30 y las 21.00 horas, para restablecer la normalidad.