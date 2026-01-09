Cesur abrirá en septiembre su centro de FP en el Colegio Mayor Séneca con previsión de ampliación en 2027

El Centro Superior de Formación Europa Sur S.A. (Cesur) quiere consolidarse como centro de Formación Profesional (FP) en Córdoba con cuatro familias profesionales y 11 ciclos que se comenzarán a impartir desde septiembre de este mismo año en el antiguo Colegio Mayor Lucio Anneo Séneca. El centro contará además con una residencia de estudiantes, con 130 plazas, de las cuales 30 estarán reservadas para la Universidad de Córdoba (UCO).

Esta iniciativa marca el inicio de una nueva etapa para un inmueble histórico en el entorno universitario cordobés, de 9.400 metros cuadrados y que fue cedido por la UCO a la empresa en abril del año pasado para su explotación durante 40 años. El nuevo centro busca, además de reforzar la oferta educativa, dar respuesta a la creciente demanda de alojamiento para estudiantes en Córdoba, en un contexto en el que el acceso a vivienda para universitarios se ha complicado en los últimos años.

Las familias profesionales y ciclos previstos incluyen Anatomía Patológica; Laboratorio Clínico; Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear y Radioterapia en el área sanitaria, mientras que en la familia de actividad física y deportiva incluye Enseñanzas de Acondicionamiento Físico y Técnico en Enseñanza y Animación Sociodeportiva (TECO) y en la familia de transporte y mantenimiento de vehículos / mecánica está Mecánica de automoción; Electromecánica; Mecánica de aeronaves y Mantenimiento de material ferroviario (trenes). Por último, en la familia de informática y comunicaciones los ciclos de Desarrollo de Aplicaciones Web; Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Administración de Sistemas Informáticos en Red.

El presidente del grupo Coremsa, Manuel Martín / AJ González

Según ha explicado a este periódico el presidente del grupo Coremsa, Manuel Martín, en una segunda fase, prevista para el periodo 2027/28, la empresa plantea incorporar nuevas enseñanzas vinculadas a Protección Civil y Coordinación de Emergencias Sanitarias.

La Universidad de Córdoba (UCO) entregó el histórico edificio del Colegio Mayor Lucio Anneo Séneca a Cesur, perteneciente al Grupo Coremsa, en abril del año pasado para su rehabilitación y puesta en marcha como nuevo centro de formación profesional y residencia estudiantil. El contrato establece también que la Universidad de Córdoba conservará el uso exclusivo de algunos espacios del edificio, como la cafetería, algunas salas de usos múltiples y parte del salón de actos, garantizando así la integración del proyecto en la vida universitaria.