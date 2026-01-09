La BLET, Escribano, Santa Bárbara o Indra: necesidades de empleo y cómo prepararse para trabajar

Desde que se anunciara la llegada de la Base Logística del Ejército a Córdoba, las administraciones, especialmente la Junta y la Universidad de Córdoba, se pusieron manos a la obra para ofrecer itinerarios formativos para preparar no solo a los trabajadores del futuro centro de Defensa, sino de todas las empresas que han aterrizado en la ciudad gracias a ella.

Escribano, Indra o Santa Bárbara son solo ejemplos de las empresas que demandarán (y ya lo hacen) perfiles cualificados para puestos de trabajo de gran calidad. La Junta oferta ya más de 40 ciclos formativos de grado básico, medio y superior que sirven para cubrir plazas en el sector. Transporte y Logística, Comercio Internacional o Mantenimiento Electrónico son algunos de los ciclos que ya forman parte de los itinerarios de numerosos institutos cordobeses (muchos de ellos con una ocupación total). Para principios de este 2026 está previsto también que dé comienzo un proyecto formativo singular adaptado al 100% a la futura Base y que nace de la colaboración de la Junta, el Ayuntamiento, la Diputación y CECO. Lo que se ofrecerá con este proyecto será Formación Profesional para el Empleo y estará diseñada casi a medida ya no solo para la BLET, sino para todas las empresas auxiliares de la misma.

Terrenos de La Rinconada donde se ubicará la BLET. / Manuel Murillo

La UCO también cuenta con numerosos grados y másteres cuyos itinerarios se adaptan perfectamente a las necesidades que genera la Base, como numerosas ingenierías o el máster de Formación Permanente en Dirección Logística 4.0.

Además de la educación pública, también existe oferta formativa en la privada como varios grados que ya se imparten en el Campus Córdoba o el proyecto de academia anunciado por Novaindef.

En este enlace puedes consultar todos los itinerarios formativos, tanto públicos como privados, que se ofecen para prepararse para trabajar en la Base Logística y en todas las empresas que llegan a Córdoba gracias al proyecto de Defensa.