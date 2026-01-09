Bellido avisa de que el "pacto de financiación singular" con Cataluña "compromete" a los ayuntamientos

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha advertido este viernes de que "el acuerdo de financiación singular" anunciado para Cataluña supone "un serio riesgo para la financiación de los ayuntamientos" y ha reclamado que "cualquier reforma del sistema se aborde desde la igualdad entre territorios, el respeto al principio de solidaridad y la participación de todas las comunidades autónomas y del municipalismo".

En un comunicado, Bellido ha señalado que "los ayuntamientos no pueden volver a ser los grandes olvidados de un debate que afecta directamente a la prestación de servicios públicos esenciales". Ha recordado que "las entidades locales son la administración más cercana al ciudadano y la que asume de manera directa el incremento de costes en ámbitos como los servicios sociales, la vivienda, la dependencia, el transporte o la limpieza urbana".

El presidente de la FAMP ha subrayado que el pacto anunciado se ha producido "al margen de los órganos multilaterales de diálogo y sin un debate previo con el conjunto de los territorios, lo que genera una importante incertidumbre institucional y financiera". "El sistema de financiación no puede convertirse en una negociación bilateral ni en un traje a medida para una comunidad concreta", ha afirmado Bellido, quien ha insistido en que "cualquier modificación debe garantizar la igualdad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan".

El presidente de la FAMP ha alertado de que "la introducción del principio de ordinalidad puede limitar la capacidad redistributiva del sistema y afectar de forma directa a la financiación de los ayuntamientos, especialmente en comunidades con una amplia red municipal y una elevada demanda de servicios públicos."

"Si se reduce el margen de redistribución, los primeros perjudicados son los municipios, que ya soportan competencias impropias y un aumento constante de los costes de los servicios públicos sin una financiación suficiente", ha señalado. En este sentido, la FAMP reclama que cualquier reforma del sistema de financiación incluya de manera expresa la garantía de suficiencia financiera para las entidades locales, el refuerzo de los fondos incondicionados y un marco estable que permita a los ayuntamientos planificar y prestar servicios con seguridad jurídica.

Bellido ha resaltado que "ante la situación a la que nos enfrentamos, se vuelve a poner de manifiesto, una vez más, la necesidad ineludible de que la reforma del sistema de financiación autonómica vaya de la mano de la reforma del sistema de financiación local, tal y como la FAMP viene reclamando de forma reiterada a través de sus órganos de gobierno".

De igual manera, ha respaldado la posición expresada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "en defensa de un modelo de financiación justo, transparente y negociado entre todos", subrayando que "Andalucía no puede aceptar un modelo que rompa la igualdad ni que suponga un nuevo agravio para los territorios que más esfuerzo realizan en la prestación de servicios públicos". "Defender la igualdad entre territorios es también defender a nuestros ayuntamientos", ha añadido.

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias ha reclamado la convocatoria de los órganos de diálogo multilateral y la apertura de un "proceso de negociación real en el que se escuche de forma activa al municipalismo". "Los ayuntamientos queremos diálogo, consenso y lealtad institucional porque sin una financiación local justa no hay servicios públicos de calidad ni cohesión territorial", ha concluido Bellido.