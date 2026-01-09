"Somos una banda de rock & roll a la vieja usanza, con música de raíz"

-¿Cómo se sienten empezando el año con un concierto así en Córdoba, su ciudad?

-La verdad es que muy contentos. Normalmente solo tocamos una o dos veces al año aquí, así que empezar el año en Córdoba, y en el Ambigú, nos hace mucha ilusión, sobre todo por la gente que viene con tantas ganas. Es especial poder abrir la temporada en nuestra ciudad, con el ambiente que crea el público local y ver caras conocidas entre los asistentes. Sabemos que va a ir mucha gente y esperamos que todo salga bien.

-¿Cómo se vive ser tan queridos en su propia ciudad?

-Es genial. Somos el único grupo que toca este estilo de rock & roll y rockabilly de los años 50, llevamos muchísimos años y la gente nos sigue mucho, repite y disfruta de nuestro estilo. Eso hace que nuestras pocas actuaciones aquí sean muy especiales, por eso nos gusta que sean pocas.

-¿Qué encontrará el público en este concierto? ¿Habrá novedades en el repertorio?

-Sí. Siempre tocamos canciones de nuestros dos discos, nuestras propias composiciones y, además, hacemos versiones a nuestra manera de clásicos de Blondie o Stevie Wonder. Esta vez también tenemos varias versiones nuevas y un homenaje a Jorge Ilegal, que era nuestro amigo y recientemente falleció. Hacer este guiño a Jorge es importante para nosotros; fue un referente del rock español y queremos rendirle respeto en un concierto tan especial para nosotros y para la gente que nos sigue.

-¿Cómo describirían al grupo para quienes aún no lo conocen?

-Somos una banda de rock & roll a la vieja usanza: guitarra, bajo y batería, inspirados en los años 50, con un sonido potente. Toda nuestra música es hecha a mano, sin máquinas, música de raíz. Es una música que busca mantener viva la esencia del rock clásico, con arreglos sencillos pero cargados de energía, muy directa al público.

-Comparten cartel con El Niño Delta. ¿Qué les parece esta combinación generacional?

-Los conocemos, son amigos y hacen un rock and roll muy chulo. Nos gusta la mezcla de generaciones; aunque defendemos el rock clásico, sigue sonando muy actual y vivo. Nos parece muy enriquecedor compartir escenario con artistas jóvenes, porque aportan frescura y nuevas ideas al estilo que amamos y eso hace que el concierto tenga todavía más fuerza.

-¿Dónde está el secreto para mantener el rock & roll tan fresco después de tantos años en los escenarios?

-La música de raíz, esa música es la que dio pie a todo lo que suena ahora. Además, cuando tocamos en sitios donde la gente no sigue este estilo, se sorprenden y les gusta ver algo auténtico en directo.

-En una época de consumo rápido, ¿qué valor le dan como grupo al directo y a componer?

-Componer es vital y el directo es el lugar donde deben escucharse. La gente tiene que oír grupos que crean canciones, no solo versiones, que son estupendos también, pero parece que solo existen ellos. En Córdoba la oferta de música original es muy limitada.

-¿Cómo ven la escena del rock actual en Córdoba y Andalucía?

-Hay muchas bandas con composiciones propias, pero muchas acaban tocando versiones porque es más fácil. Faltan apoyos y espacios para los grupos que quieren mostrar su estilo y crear música original. Los festivales locales muchas veces no contemplan estas bandas, y los músicos se encuentran con que tienen que vender entradas de su bolsillo o limitarse a tocar covers. Eso limita mucho la creatividad y el relevo generacional.

-¿Qué consejo le darían como grupo experimentado a alguien que empieza ahora en el rock & roll y quiere sacar su música?

-Que toque, que ensaye con amigos, que disfrute, que componga y escuche a los grandes de los años 40 y 50 hasta hoy. Rodearse de una banda y pasarlo bien viajando juntos es algo muy bonito.

-Para terminar, ¿qué les gustaría que se lleve el público después de verlos en directo?

-Queremos que disfruten de mucho rock & roll, canciones hechas con las manos y sonidos antiguos, pero muy actuales. Que se contagien de nuestra energía, sientan la potencia de un concierto en vivo y se vayan con ganas de volver a escuchar música auténtica, hecha con pasión y alma. Y, por supuesto, que nadie pueda resistirse a mover el pie mientras escucha una canción de The Fever Band.