Aprobados los nuevos precios para visitar la Mezquita-Catedral de Córdoba: esto costará la entrada desde el 1 de abril

El Cabildo Catedral de Córdoba ha aprobado la actualización de las tarifas aplicables a la visita turística de la Mezquita-Catedral, un reajuste que entrará en vigor el 1 de abril y que afecta a todas las modalidades de visita. Se trata de la primera modificación desde el 1 de enero de 2023, más de tres años después del último ajuste.

Según el nuevo cuadro de precios, la entrada general para la visita diurna será de 15 euros, con tarifas reducidas para determinados colectivos:

12 euros para mayores de 65 años, titulares del Carné Joven y estudiantes de 15 a 26 años.

para mayores de 65 años, titulares del Carné Joven y estudiantes de 15 a 26 años. 8 euros para niños de 10 a 14 años.

Se mantiene la gratuidad para menores de 10 años, personas con una discapacidad superior al 65%, sus acompañantes y los nacidos o residentes en la diócesis de Córdoba.

El tarifario contempla también precios específicos para familias numerosas y la gratuidad para titulares de la tarjeta Andalucía Junta 65 en la visita diurna, según informa el Cabildo en una nota de prensa.

Otras visitas

Visitas de grupos, Torre Campanario e Iglesias Fernandinas

La visita de grupos tendrá un precio general de 15 euros por persona, con reducciones o exenciones para asociaciones de la tercera edad, centros educativos y grupos de personas con discapacidad, según procedencia y características.

La visita a la Torre Campanario mantiene un precio general de 4 euros, siendo gratuita para niños de 7 a 9 años y para residentes en la diócesis.

La Ruta de las Iglesias Fernandinas tendrá un coste de 6 euros, con gratuidad para menores de 10 años, residentes en la diócesis y quienes adquieran la entrada a la Mezquita-Catedral.

Turistas durante la exposición de las imágenes del Magno Vía Crucis en la Mezquita Catedral de Córdoba. / Chencho Martínez

Esta ruta amplía la experiencia cultural del visitante al permitir acceder a varios templos históricos sin incremento adicional.

Visita nocturna 'El Alma de Córdoba'

La visita nocturna pasará a tener una tarifa general de 25 euros, con un precio reducido de 18 euros para los colectivos establecidos.

En línea con los grandes monumentos nacionales

El Cabildo subraya que la tarifa general se sitúa “en la media de los grandes monumentos nacionales”, por debajo del precio de otros hitos patrimoniales de referencia, pese a que la Mezquita-Catedral ofrece una experiencia monumental única.

El modelo tarifario permite continuar mejorando la señalética, accesibilidad, atención al visitante, recursos interpretativos y organización de flujos, reforzando así una visita más ordenada y enriquecedora.

Asimismo, el Cabildo mantiene la entrada gratuita en horario de mañana, de lunes a sábado, de 08:30 a 09:30, para la visita individual, conforme a las condiciones habituales.

Modelo de gestión autosostenible

El Cabildo recuerda que la Mezquita-Catedral se gestiona bajo un modelo de autosostenibilidad, sin dependencia de financiación pública.

Los ingresos obtenidos se destinan a: