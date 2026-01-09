Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fábrica de EscribanoAlcaldeFiturCrimen del SantuarioAccidente túnel los OmeyasMezquita-CatedralPositivo accidente S. SurNuevas plazas militaresEl tiempo
instagramlinkedin

Principal monumento de la ciudad

Aprobados los nuevos precios para visitar la Mezquita-Catedral de Córdoba: esto costará la entrada desde el 1 de abril

El Cabildo mantiene la gratuidad para los nacidos o residentes en la diócesis de Córdoba, así como para otros colectivos concretos

Turistas en la Mezquita-Catedral de Córdoba.

Turistas en la Mezquita-Catedral de Córdoba. / MANUEL MURILLO

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Cabildo Catedral de Córdoba ha aprobado la actualización de las tarifas aplicables a la visita turística de la Mezquita-Catedral, un reajuste que entrará en vigor el 1 de abril y que afecta a todas las modalidades de visita. Se trata de la primera modificación desde el 1 de enero de 2023, más de tres años después del último ajuste.

Según el nuevo cuadro de precios, la entrada general para la visita diurna será de 15 euros, con tarifas reducidas para determinados colectivos:

  • 12 euros para mayores de 65 años, titulares del Carné Joven y estudiantes de 15 a 26 años.
  • 8 euros para niños de 10 a 14 años.

Se mantiene la gratuidad para menores de 10 años, personas con una discapacidad superior al 65%, sus acompañantes y los nacidos o residentes en la diócesis de Córdoba.

El tarifario contempla también precios específicos para familias numerosas y la gratuidad para titulares de la tarjeta Andalucía Junta 65 en la visita diurna, según informa el Cabildo en una nota de prensa.

Otras visitas

Visitas de grupos, Torre Campanario e Iglesias Fernandinas

La visita de grupos tendrá un precio general de 15 euros por persona, con reducciones o exenciones para asociaciones de la tercera edad, centros educativos y grupos de personas con discapacidad, según procedencia y características.

La visita a la Torre Campanario mantiene un precio general de 4 euros, siendo gratuita para niños de 7 a 9 años y para residentes en la diócesis.

La Ruta de las Iglesias Fernandinas tendrá un coste de 6 euros, con gratuidad para menores de 10 años, residentes en la diócesis y quienes adquieran la entrada a la Mezquita-Catedral.

Turistas durante la exposición de las imágenes del Magno Vía Crucis en la Mezquita Catedral de Córdoba.

Turistas durante la exposición de las imágenes del Magno Vía Crucis en la Mezquita Catedral de Córdoba. / Chencho Martínez

Esta ruta amplía la experiencia cultural del visitante al permitir acceder a varios templos históricos sin incremento adicional.

Visita nocturna 'El Alma de Córdoba'

La visita nocturna pasará a tener una tarifa general de 25 euros, con un precio reducido de 18 euros para los colectivos establecidos.

En línea con los grandes monumentos nacionales

El Cabildo subraya que la tarifa general se sitúa “en la media de los grandes monumentos nacionales”, por debajo del precio de otros hitos patrimoniales de referencia, pese a que la Mezquita-Catedral ofrece una experiencia monumental única.

El modelo tarifario permite continuar mejorando la señalética, accesibilidad, atención al visitante, recursos interpretativos y organización de flujos, reforzando así una visita más ordenada y enriquecedora.

Asimismo, el Cabildo mantiene la entrada gratuita en horario de mañana, de lunes a sábado, de 08:30 a 09:30, para la visita individual, conforme a las condiciones habituales.

Modelo de gestión autosostenible

El Cabildo recuerda que la Mezquita-Catedral se gestiona bajo un modelo de autosostenibilidad, sin dependencia de financiación pública.

Los ingresos obtenidos se destinan a:

Noticias relacionadas y más

  • Conservación, mantenimiento y funcionamiento del monumento.
  • Proyectos sociales y caritativos en Córdoba.
  • Conservación del patrimonio eclesiástico en la diócesis.

TEMAS

  1. Directo | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Córdoba
  2. Córdoba espera a los Reyes Magos con un ojo en el cielo y toneladas de ilusión: recorrido, horarios y pronóstico para la Cabalgata
  3. El Ayuntamiento de Córdoba descarta lluvia para la Cabalgata de Reyes: 'Hay 0% de probabilidades
  4. Córdoba vuelve a sonar: 2026 se llena de conciertos y estos son los confirmados hasta ahora
  5. Los Reyes de la ONCE reparten 815.000 euros en premios en el Hospital Provincial de Córdoba
  6. Córdoba tiene activas una treintena de subastas por más de 5 millones de euros
  7. La Aemet pronostica entre un 80 y un 100% de lluvia en Córdoba desde el sábado hasta el lunes
  8. La magia de los Reyes y la ilusión de los cordobeses vencen al frío y la lluvia

Quince años de arte contemporáneo en el corazón de la Córdoba tabernera

Quince años de arte contemporáneo en el corazón de la Córdoba tabernera

Córdoba estrenará en Fitur 2026 nuevas promociones centradas en turismo religioso, premium y la experiencia todo el año

Córdoba estrenará en Fitur 2026 nuevas promociones centradas en turismo religioso, premium y la experiencia todo el año

La implantación del control de pasaportes en el aeropuerto de Córdoba sigue sin fecha

La implantación del control de pasaportes en el aeropuerto de Córdoba sigue sin fecha

Un conductor da positivo en drogas tras empotrarse contra un árbol y un edificio en el Sector Sur

Un conductor da positivo en drogas tras empotrarse contra un árbol y un edificio en el Sector Sur

Sadeco inicia el 16 de enero la campaña de recogida de la naranja amarga en Córdoba

Rescatan a un joven cuyo brazo quedó atrapado tras volcar un coche en el túnel de los Omeyas

Rescatan a un joven cuyo brazo quedó atrapado tras volcar un coche en el túnel de los Omeyas

Guardias civiles de Córdoba se formarán en primeros auxilios con una microcredencial pionera

Guardias civiles de Córdoba se formarán en primeros auxilios con una microcredencial pionera

Cesur abrirá en septiembre su centro de FP en el Colegio Mayor Séneca con previsión de ampliación en 2027

Cesur abrirá en septiembre su centro de FP en el Colegio Mayor Séneca con previsión de ampliación en 2027
Tracking Pixel Contents