El alcalde celebra la ampliación de la fábrica de Escribano en Córdoba y los "centenares de empleos" que se crearán

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha celebrado en la mañana de este viernes la noticia avanzada por Diario CÓRDOBA sobre la ampliación que Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) pretende llevar a cabo en su fábrica de Rabanales 21. En este caso, Escribano prevé invertir hasta 70 millones de euros para poner en marcha una nueva fábrica en la que desarrollará el programa de modernización de la artillería de campaña (ATP) del Ejército de Tierra.

El alcalde, que ha valorado que "Córdoba empieza el año como terminó 2025, con buenas noticias", ha informado de que se ha reunido con Javier Escriano, CEO de la empresa, quien le ha trasladado la reactivación de esa intención de seguir crendo en Córdoba. En este caso, tal y como ha adelantado este periódico y ha confirmado el alcalde, Escribano tiene previsto hacer esta ampliación en suelo municipal, localizado en Rabanales 21 y justo al lado de la fábrica que ya puso en marcha en 2024 (en las antiguas instalaciones de Silos).

Son, ha insistido el regidor, "millones de euros de inversión" y, lo más importante, "centenares de puestos de trabajo". Para el alcalde, "no hay mejor noticia para empezar el año que Córdoba siga creciendo en industria y empleo de calidad para que todos tengamos oportunidades".

En una entrevista publicada por CÓRDOBA hace menos de una semana, el alcalde ya avanzaba que el proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra (clave fundamental de la llegada de Escribano a Córdoba) ya suponía para la ciudad cifras de inversión que superaban los mil millones de euros y los 2.700 empleos solo directos. Sobre ese goteo constante de empresas que aterrizan en la ciudad al calor de la BLET, Bellido señalaba que vienen a "completar nuestra economía" y a recuperar el peso industrial que se había perdido.

Los planes de Escribano

El parque tecnológico Rabanales 21 albergará una nueva instalación de Escribano para la ejecución del módulo de artillería -cañones y torretas- en una nave de más de 15.000 metros cuadrados. La inversión del proyecto sería de unos 70 millones de euros y supondría la creación de más de medio millar de puestos de trabajo de aquí a final de año, si se cumple con todos los plazos de ejecución previstos.

Esta nueva fábrica, junto a la antigua de Silos Córdoba en su propiedad desde noviembre de 2023, elevaría la factoría a casi 40.000 metros cuadrados de uso industrial, con un horizonte de creación de empleo en 2027 de casi 1.000 trabajadores.

Instalaciones de Escribano en Rabanales 21. / A. J. GONZÁLEZ

Silam

En cuanto al programa Silam (Sistema Lanzador de Alta Movilidad) del Ejército de Tierra, que le fue adjudicado a Escribano en UTE con la alemana Rheinmetall en 2023, también está previsto que se reactive dentro de poco. Cabe recordar que el contrato fue cancelado el año pasado por incluir en su desarrollo previo tecnología militar de Israel. La UTE ha presentado ya a Defensa una alternativa con tecnología 100% española que superaría todos los escollos. En el caso de la fábrica de Córdoba, está previsto que aquí se fabriquen el lanzador y el sistema de guiado de este programa.