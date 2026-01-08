Vox celebra un desayuno informativo en Córdoba para valorar un año "histórico" por el "crecimiento" del partido

Vox Córdoba ha celebrado este jueves un desayuno informativo con los medios de comunicación con motivo del inicio del año político, en el que su presidenta, Paula Badanelli, y el portavoz de Vox en la Diputación, Rafael Saco, han realizado un balance del año 2025 y han abordado la situación política en Córdoba y su provincia. Badanelli ha calificado 2025 como “un año histórico para Vox”, subrayando que “ni los más optimistas podían prever el crecimiento que está experimentando el partido”. Un crecimiento que, según ha señalado, no solo se ha reflejado en los resultados electorales, sino también “en la calle, en el cariño y el apoyo constante que recibimos de los ciudadanos”.

La presidenta de Vox Córdoba ha puesto en valor la consolidación orgánica del partido, destacando que en apenas un año se han nombrado cerca de 30 coordinadores entre la capital y la provincia. En la ciudad de Córdoba, Vox cuenta ya con 50 coordinadores, cubriendo prácticamente todos los barrios, mientras que en la provincia se ha alcanzado el 99% de la población, con 51 coordinadores en los municipios de mayor tamaño. “Hace dos años era impensable y hace solo uno parecía muy difícil. Hoy es una realidad incontestable”, ha afirmado.

Badanelli también ha destacado el crecimiento sostenido en afiliación, con entre 10 y 20 nuevas altas mensuales, subrayando que se trata de afiliados “reales, comprometidos y que dan un paso al frente de manera voluntaria”. En este sentido, ha defendido que “Vox es hoy el partido del sentido común y el que representa a cualquier español que quiera un país mejor”.

En su valoración política, la presidenta de Vox Córdoba ha lamentado que, pese a ser un buen año para el partido, “ha sido un año muy malo para el conjunto de los españoles”, criticando duramente al Gobierno central y reiterando la exigencia de elecciones generales anticipadas. Asimismo, ha cargado contra la gestión del Partido Popular en Andalucía, denunciando el "deterioro" de los servicios públicos, el "colapso sanitario" y la "falta de infraestructuras", y ha expresado su deseo de que se convoquen elecciones autonómicas para que “Andalucía pueda tener un gobierno mejor de la mano de Vox”.

En clave local, Badanelli ha criticado la gestión del Ayuntamiento de Córdoba, asegurando que la mayoría absoluta del PP “solo ha servido para aumentar el gasto, subir los impuestos y empeorar los servicios públicos”, y ha afirmado que “nunca una mayoría absoluta fue tan mal utilizada”.

Uno de los asuntos centrales del encuentro ha sido la situación de la Diputación de Córdoba, donde, según ha denunciado Badanelli, a día de hoy siguen sin presentarse los presupuestos. “Existe un bloqueo total por la incapacidad del Partido Popular de asumir que gobierna en minoría y que debe negociar”, ha señalado, anunciando que VOX va a emplazar formalmente al presidente de la institución, Salvador Fuentes, a sentarse a negociar.

Por su parte, Rafael Saco ha calificado la situación como “grave y perjudicial para los pueblos de la provincia”, recordando que los presupuestos se vienen trabajando a nivel técnico desde septiembre sin que el PP haya contactado con los grupos de la oposición. El portavoz de Vox en la Diputación ha denunciado que la documentación presupuestaria se entregó “de manera precipitada y sin voluntad real de negociación”, y ha recordado que el PP necesita al menos un voto de la oposición para sacar adelante las cuentas.

Saco ha asegurado que Vox volverá a plantear una negociación basada en “la eliminación del gasto superfluo y en destinar el dinero a lo verdaderamente importante para los cordobeses”, una línea que, según ha afirmado, el partido ha defendido siempre en todas las instituciones. “La provincia no puede esperar más. Hay asuntos urgentes que requieren presupuestos y vamos a dar un paso al frente para liderar esa negociación”, ha concluido.