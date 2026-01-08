Vivir en la antigua sede de la UGT en Córdoba, un escenario de 'Walking Dead': "No queremos jaleos con los vecinos ni con nadie"

No han pasado ni 24 horas del último incendio en la antigua sede de UGT en Córdoba y aún huele a quemado. El presidente del Consejo de Distrito Sur, Juan Moreno, acude al inmueble en el que según el testimonio de algunos vecinos «viven centenares de personas», pero a primera hora solo se ve a un inquilino, echando un candado en la puerta lateral.

Cuando se le pregunta, explica que allí solo viven tres personas, él y dos más, y que todos están ahí porque no tienen dónde ir, lo han perdido todo a causa de la droga. «Yo mismo tenía mi casa, mi mujer, mis hijos y hace 17 años, me enganché, y ya no tengo nada», comenta sincero.

Pasillo interior, sin luz, en la zona donde viven tres personas. / Manuel Murillo Martínez / COR

Luego abre de nuevo el cerrojo y nos invita a entrar para echar un vistazo. Los otros dos han salido. «Nos llevamos bien, con roces como cualquier hijo de vecino, pero nos respetamos y en paz», comenta. Dentro, una escalera ruinosa sube hasta un pasillo superior amarillento que da paso a varias estancias utilizadas como habitaciones, tapadas con telas viejas. La suya tiene una ventana tapiada, con un agujero por el que se cuela algo de luz. «En esta nos bañamos en verano», dice, aunque no tienen luz ni agua. «Hoy no he hecho la cama, pero yo tengo esto muy ordenado siempre», advierte a las visitas. Recuerda que el fuego empezó en la zona central del edificio, junto al antiguo salón de actos, pero no penetró en el anexo porque ellos mismos se han encargado de tapiar la puerta que comunica ambos espacios con enseres viejos.

Al bajar de nuevo las escaleras, abre una cortina naranja tras la cual se acumulan listones de madera. El olor a chamuscado penetra con más intensidad. «Nosotros no queremos jaleos con los vecinos ni con nadie», asegura, «por la noche, se ve a gente que va a los vikingos a pillar y luego se meten ahí dentro», señala. Con el frío que hace, nadie descarta que hagan fuego para calentarse.

Tato, uno de los 'inquilinos' de la antigua sede de UGT en Córdoba. / Manuel Murillo

Si antes era inhóspito e insalubre, ahora da miedo. El interior, al que se accede sin problema porque la puerta permanece abierta, parece el resultado de un bombardeo o el escenario de un episodio de Walking Dead, con montañas de basura requemada y pisoteada mil veces. Da la impresión de que ni las ratas transitan ya por esos andurriales. Juan Moreno cree que los vecinos de la zona están hartos de ver el edificio en ruinas como símbolo de abandono y de miseria y que hay incluso quien fabrica bulos alertando de conflictos que no han llegado a producirse. No obstante, después del incendio del miércoles, asegura que se podrá en contacto con la Delegación del Gobierno de la Junta para que tomen medidas de seguridad mientras se lleva a cabo el proyecto de rehabilitación anunciado en diciembre . «Los que viven ahí son pacíficos», afirma. Se trata de evitar a toda costa que el incidente se repita y que se produzca una desgracia.

Rosa, una vecina de la calle Marbella, pasea a su hijo en compañía de sus perros. «Ahí dentro viven dos o tres, no más, y no dan problemas, se les ve hasta con vergüenza porque bastante tienen con lo suyo», afirma convencida, «lo que sí vemos son chavales jóvenes extranjeros que vienen por la noche para intentar robar, eso sí me da más miedo».