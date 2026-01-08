Vimcorsa licita la construcción de 30 pisos de VPO en el Campo de la Verdad

La empresa municipal de vivienda de Córdoba Vimcorsa ha sacado a licitación la obra para construir un residencial con 30 viviendas de protección oficial (VPO) en el barrio del Campo de la Verdad. Se trata de la siguiente promoción de VPO que la empresa municipal comercializará, con unos precios ya aprobados por piso que superan de media los 200.000 euros.

El contrato que acaba de salir a licitación está presupuestado en casi 4,3 millones de euros (impuestos incluidos). El plazo de ejecución de las obras, una vez adjudicadas, será de 22 meses. En cuanto al plazo para presentar las ofertas, estará abierto hasta el 8 de marzo. Según las previsiones de Vimcorsa recogidas en sus presupuestos de este año, el objetivo es que cuando culmine 2026, este residencial se encuentre construido al 70%.

Características de los pisos

Esta promoción ubicada en el Distrito Sur se reparte en tres portales de tres plantas, dos de ellos con 12 pisos cada uno y un tercero con seis. Todas las viviendas tendrán tres dormitorios y se comercializarán con aparcamiento y trastero. El residencial no tendrá piscina.

Zona del Campo de la Verdad donde se construirán los 30 pisos de VPO de VImcorsa. / A. J. GONZÁLEZ

Con respecto a los precios de las viviendas, la más barata se comercializará por 190.990,59 euros (con IVA), mientras que la más cara se irá a los 210.216 euros (también con IVA). La diferencia de precios radica en la superficie, que va desde los 69,74 metros cuadrados el más barato hasta los 77 metros cuadrados el más grande.

Esta promoción de pisos se adjudicará siguiendo ya el método del sorteo, recuperado por Vimcorsa a partir de este año.