Ustea denuncia el cierre de 30 unidades en Córdoba y Educación lo vincula a la caída de alumnado

El sindicato Ustea ha denunciado que la Junta de Andalucía ha eliminado 360 aulas públicas este curso 2025/26, 30 de ellas en la provincia de Córdoba. Según Ustea, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicado el 18 de diciembre de 2025 confirma una nueva reducción de unidades en la educación pública, que eleva a 2.758 las aulas eliminadas desde que gobierna el PP. El sindicato subraya que las etapas más afectadas son Educación Infantil y Primaria, con supresiones tanto en la capital cordobesa como en numerosos municipios de la provincia, lo que ha dado lugar en algunos centros a la creación de aulas mixtas que agrupan alumnado de distintos niveles. Según esta información, ha habido supresiones tanto en la capital como en diversos municipios.

La responsable de Organización del sindicato, Sonia León, ha señalado que estas decisiones consolidan "una estrategia basada en el desmantelamiento progresivo de la escuela pública", mientras que, a su juicio, la educación privada-concertada mantiene intactas sus unidades y ha renovado sus conciertos por cuatro años más. El sindicato también pone el foco en el incremento del presupuesto destinado a la concertada, que supera los 1.101 millones de euros, 38 millones más que el curso anterior, según sus cálculos.

Frente a estas críticas, la Junta de Andalucía argumenta que el sistema educativo andaluz ha perdido 120.000 alumnos desde 2018 como consecuencia del descenso de la natalidad, y que en la provincia de Córdoba hay más de 2.000 estudiantes menos respecto al curso anterior. Desde la administración autonómica se subraya que "las unidades educativas están vinculadas al número de alumnos" y que "donde se han necesitado, se han autorizado".

La Junta defiende además que, pese a la reducción de alumnado en Infantil y Primaria, el mapa de escolarización de la provincia es "sólido" y que se han incrementado las unidades en otros ámbitos. En este sentido, destaca la puesta en marcha de 12 nuevas aulas específicas de Educación Especial en Córdoba durante el curso 2025/26, hasta alcanzar las 195, así como el aumento del 20% en estas aulas desde el curso 2019/20 y del 25% en las aulas TEA. También resalta el crecimiento de la Formación Profesional, con 18.195 plazas en la provincia, lo que supone un incremento del 52% en los últimos seis años.

En cuanto a las ratios, la Junta sostiene que, con menos alumnado y más de 6.000 docentes más desde 2018, estas han descendido, situándose Córdoba como "la provincia con las ratios medias más bajas de Andalucía", según Educación. Además, recuerda que a partir del curso 2026/27 se iniciará una reducción progresiva de la ratio en Infantil hasta 22 alumnos por aula, en virtud de un pacto con CSIF, ANPE y UGT.

Ustea, por su parte, insiste en que los datos oficiales "evidencian un trasvase de recursos públicos hacia la enseñanza privada en detrimento de la pública" y recuerda que las cifras difundidas solo corresponden a Infantil y Primaria, ya que la Consejería no hace públicos los datos de cierre de líneas en Secundaria. El sindicato ha anunciado que en 2026 intensificará la denuncia pública y sindical frente a esta política educativa.

Los centros afectados

Según Ustea, las etapas educativas más afectadas por las supresiones han sido, de manera especialmente significativa, Educación Infantil y Educación Primaria. En el caso de Infantil, se han detectado numerosas eliminaciones de unidades en distintos centros, lo que ha dado lugar a la creación de aulas mixtas que agrupan a alumnado de varios niveles dentro de esta etapa. Esta situación se ha producido en centros como el CEIP Albolafia, CEIP Obispo Osio, CEIP Profesor Tierno Galván (El Arrecife), Nuestra Señora de Guía (Alcaracejos) o CEIP Santa María de Albendín (Baena).

Asimismo, se han eliminado aulas de Educación Infantil en el CEIP Maimónides (El Higuerón), CEIP Nuestra Señora de la Sierra (Cabra), CEIP Nuestra Señora de Araceli (Lucena), CEIP Épora (Montoro), CEIP Ginés de Sepúlveda (Pozoblanco), CEIP Santiago Ramón y Cajal (Puente Genil) o CEIP María Moreno (Villanueva de Córdoba), entre otros. En Educación Primaria, la mayor parte de las supresiones se han concentrado en la capital cordobesa. Centros como el CEIP La Aduana, CEIP Colón, CEIP Los Califas, CEIP Fray Albino, CEIP Santuario, CEIP Juan de Mena, CEIP Albolafia, CEIP Averroes, CEIP Santos Mártires,CEIP San Lorenzo, CEPR San Vicente Ferrer, CEIP Pedagogo García Navarro, CEIP Pablo García Baena, CEIP Concepción Arenal, CEIP Ciudad Jardín, CEIP Mediterráneo o CEIP Hernán Ruiz han visto mermadas sus unidades de esta etapa educativa.

A estas eliminaciones se suman las registradas en otros municipios de la provincia, como Hinojosa del Duque, donde se han suprimido aulas tanto en el CEIP Maestro Jurado y como en el CEIP Inmaculada del Voto; o Lucena, con supresiones en CEIP Nuestra Señora del Carmen, CEIP El Valle y CEIP Antonio Machado. También se han producido recortes en Puente Genil, con dos supresiones en el CEIP Maestro Enrique Asensi y una en el CEIP Miragenil, así como en centros de otras localidades como Baena, el CEIP Juan Alfonso de Baena; y Cabra, en el CEIP Carmen de Burgos, entre muchas otras.