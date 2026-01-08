La actualidad del jueves 8 de enero
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El trabajo a la intemperie en plena ola de frío en Córdoba, el robo de joyas a la Virgen de la O en Lucena y la licitación de una nueva promoción de VPO de Vimcorsa centran la actualidad
Córdoba atraviesa una semana marcada por la dureza del invierno. Mientras las bajas temperaturas vacían las calles, barrenderos, carteros, repartidores, basureros y trabajadores de la construcción continúan su labor diaria a la intemperie, afrontando el frío con constancia y buen ánimo tras la jornada más gélida del año. En paralelo, el período navideño se ha visto empañado en Lucena por el robo de varios anillos de alto valor material y devocional a la Virgen de la O en la parroquia del Carmen, un suceso que ha causado consternación entre los fieles. Y en el ámbito urbanístico, la empresa municipal Vimcorsa impulsa una nueva promoción de vivienda protegida en el Campo de la Verdad, con la licitación de un residencial de 30 VPO que supondrá una inversión millonaria y cuya construcción se prolongará hasta finales de 2026.
- Trabajar en la calle con el frío: "El truco es ponerse varias capas y moverte mucho, lo que peor se lleva son las manos"
- Roban tres anillos a la Virgen de la O en la iglesia del Carmen de Lucena
- Vimcorsa licita la construcción de 30 viviendas de protección oficial en el Campo de la Verdad
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Córdoba registra récord de demanda eléctrica el 7 de enero, el día más frío del invierno
- Pizzaiolo cierra en Córdoba su restaurante de San Felipe y mantiene abierto el de El Brillante
- Sadeco incorpora de forma definitiva a 176 peones limpiadores como personal indefinido
- El Ayuntamiento 'gana' otras cinco sentencias que le eximen de pagar por el fallido sistema de recogida neumática
- El PP propone crear un contrato con los autónomos con 27 medidas inspiradas en el modelo andaluz
- Reparada la avería que provocó retrasos en los trenes de alta velocidad en Córdoba
Provincia
- El presidente de la Diputación de Córdoba espera aprobar los presupuestos de 2026 en el pleno de enero
- El cordobés Robles Brut Nature se sitúa entre los 50 mejores vinos espumosos del mundo
Sucesos y Tribunales
Deportes
Cultura y espectáculos
- El cantante de Moriles Juan Blas cumple un sueño cantando junto al dúo Pecos
- El Festival Crazy World vuelve a Córdoba para celebrar la primavera: fecha, horarios, artistas y entradas
Andalucía
- Juanma Moreno rechazará el modelo pactado con ERC aunque suponga más financiación para Andalucía: "Es otro maltrato, rompe la igualdad"
- Montero se juega su futuro político en Andalucía con la financiación tras pactar 4.700 millones para Cataluña
