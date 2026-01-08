Córdoba atraviesa una semana marcada por la dureza del invierno. Mientras las bajas temperaturas vacían las calles, barrenderos, carteros, repartidores, basureros y trabajadores de la construcción continúan su labor diaria a la intemperie, afrontando el frío con constancia y buen ánimo tras la jornada más gélida del año. En paralelo, el período navideño se ha visto empañado en Lucena por el robo de varios anillos de alto valor material y devocional a la Virgen de la O en la parroquia del Carmen, un suceso que ha causado consternación entre los fieles. Y en el ámbito urbanístico, la empresa municipal Vimcorsa impulsa una nueva promoción de vivienda protegida en el Campo de la Verdad, con la licitación de un residencial de 30 VPO que supondrá una inversión millonaria y cuya construcción se prolongará hasta finales de 2026.

