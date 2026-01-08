Córdoba afronta el inicio de 2026 con cambios de calado en el ámbito de la vivienda y el alquiler, un mercado inmobiliario marcado por la actividad judicial. El nuevo sistema estatal de control de los alquileres de corta duración comenzará a aplicarse en la provincia y afectará a miles de propietarios de viviendas turísticas y de temporada, obligados a cumplir con un modelo informativo anual. Mientras tanto, los juzgados cordobeses mantienen activas una treintena de subastas de inmuebles y otros bienes por valor de más de cinco millones de euros, reflejo de la presión económica sobre el sector. Y en el plano internacional, Groenlandia vuelve a situarse en el centro del debate diplomático tras confirmarse una próxima reunión entre Estados Unidos, Dinamarca y las autoridades de la isla, en un contexto de renovada tensión por el interés estratégico de Washington.

