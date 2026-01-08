Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquiler turísticoTrenesSubastasJubilados UCOVariante OesteEl ArcángelCórdoba CFEl tiempo
instagramlinkedin

La actualidad del jueves 8 de enero

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El nuevo control estatal de los alquileres de corta duración en Córdoba, las subastas millonarias en los juzgados cordobeses y la tensión diplomática por Groenlandia centran la actualidad

Cartel de prohibido hacer uso turistico en un piso de Córdoba.

Cartel de prohibido hacer uso turistico en un piso de Córdoba. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba afronta el inicio de 2026 con cambios de calado en el ámbito de la vivienda y el alquiler, un mercado inmobiliario marcado por la actividad judicial. El nuevo sistema estatal de control de los alquileres de corta duración comenzará a aplicarse en la provincia y afectará a miles de propietarios de viviendas turísticas y de temporada, obligados a cumplir con un modelo informativo anual. Mientras tanto, los juzgados cordobeses mantienen activas una treintena de subastas de inmuebles y otros bienes por valor de más de cinco millones de euros, reflejo de la presión económica sobre el sector. Y en el plano internacional, Groenlandia vuelve a situarse en el centro del debate diplomático tras confirmarse una próxima reunión entre Estados Unidos, Dinamarca y las autoridades de la isla, en un contexto de renovada tensión por el interés estratégico de Washington.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

Cultura

Andalucía

España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Directo | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Córdoba
  2. Córdoba espera a los Reyes Magos con un ojo en el cielo y toneladas de ilusión: recorrido, horarios y pronóstico para la Cabalgata
  3. El Ayuntamiento de Córdoba descarta lluvia para la Cabalgata de Reyes: 'Hay 0% de probabilidades
  4. Córdoba vuelve a sonar: 2026 se llena de conciertos y estos son los confirmados hasta ahora
  5. El Ayuntamiento de Córdoba confirma la retirada del puesto al carnicero de El Naranjo, último inquilino del mercado
  6. Los Reyes de la ONCE reparten 815.000 euros en premios en el Hospital Provincial de Córdoba
  7. La Aemet pronostica entre un 80 y un 100% de lluvia en Córdoba desde el sábado hasta el lunes
  8. La magia de los Reyes y la ilusión de los cordobeses vencen al frío y la lluvia

El PSOE plantea recuperar la organización municipal de la Cabalgata de Reyes de Córdoba

¿Quieres asistir al partido Coto Córdoba CB - Cultural y Deportiva Leonesa? ¡Participa en el sorteo!

¿Quieres asistir al partido Coto Córdoba CB - Cultural y Deportiva Leonesa? ¡Participa en el sorteo!

Sadeco incorpora de forma definitiva a 176 peones limpiadores como personal indefinido

Los enfermeros cordobeses premian un proyecto para abordar la obesidad infantil con realidad virtual

Los enfermeros cordobeses premian un proyecto para abordar la obesidad infantil con realidad virtual

Un robo de cable provoca retrasos en los trenes de alta velocidad en Córdoba

Un robo de cable provoca retrasos en los trenes de alta velocidad en Córdoba

'Still? (Tientos de la ruina futura)' llega al Teatro Góngora el 15 de enero

'Still? (Tientos de la ruina futura)' llega al Teatro Góngora el 15 de enero

Afoco inaugura el año con una muestra colectiva que reúne lo mejor de su creación fotográfica

Afoco inaugura el año con una muestra colectiva que reúne lo mejor de su creación fotográfica

De pisos y garajes a tierras de olivar: las subastas activas en Córdoba superan los cinco millones de euros

De pisos y garajes a tierras de olivar: las subastas activas en Córdoba superan los cinco millones de euros
Tracking Pixel Contents