La actualidad del jueves 8 de enero
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El nuevo control estatal de los alquileres de corta duración en Córdoba, las subastas millonarias en los juzgados cordobeses y la tensión diplomática por Groenlandia centran la actualidad
Córdoba afronta el inicio de 2026 con cambios de calado en el ámbito de la vivienda y el alquiler, un mercado inmobiliario marcado por la actividad judicial. El nuevo sistema estatal de control de los alquileres de corta duración comenzará a aplicarse en la provincia y afectará a miles de propietarios de viviendas turísticas y de temporada, obligados a cumplir con un modelo informativo anual. Mientras tanto, los juzgados cordobeses mantienen activas una treintena de subastas de inmuebles y otros bienes por valor de más de cinco millones de euros, reflejo de la presión económica sobre el sector. Y en el plano internacional, Groenlandia vuelve a situarse en el centro del debate diplomático tras confirmarse una próxima reunión entre Estados Unidos, Dinamarca y las autoridades de la isla, en un contexto de renovada tensión por el interés estratégico de Washington.
- Más de 4.000 propietarios deberán justificar en febrero sus alquileres de corta duración
- De pisos y garajes a tierras de olivar: las subastas activas en Córdoba superan los cinco millones de euros
- EEUU se reunirá la próxima semana con Dinamarca pero mantiene su pretensión de comprar Groenlandia
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- La Junta presenta 26 obras para 2026: estos son los proyectos que estarán listos este año en Córdoba
- De dos a tres carriles por sentido y una nueva glorieta en Las Palmeras: así será el tramo que queda de variante Oeste
- La moda tira de las tradicionales rebajas en Córdoba en un intenso inicio marcado por las devoluciones
- El Ayuntamiento de Córdoba modifica las bases para sus procesos de oposiciones: estos son los cambios
- La UCO rinde homenaje al personal jubilado de Rabanales tras una vida de esfuerzo y servicio
- Córdoba supera el nuevo límite europeo de dióxido de nitrógeno, aunque se sitúa entre las ciudades menos contaminadas
Provincia
- La construcción del sendero peatonal hacia la Sierra de Aras de Lucena finalizará en este mes de enero
- La Diputación de Córdoba destina casi 4,8 millones de euros a políticas de Igualdad, Cooperación al Desarrollo y Participación Ciudadana
Deportes
- El Córdoba CF afronta su segundo intento de estabilidad defensiva
- El cerramiento de El Arcángel, cada vez más cerca: Urbanismo licita la obra por 1,6 millones
Cultura
- Circo acrobático de China, góspel y rock & roll sacian la sequía de ocio en Córdoba el primer finde tras las navidades
Andalucía
- El sprint de Juanma Moreno para zanjar la crisis sanitaria antes de las elecciones: listas de espera, falta de médicos y fallos del cribado
España
- El Gobierno defiende un eventual envío de tropas de paz a Ucrania: "¿Cómo no lo vamos a hacer, si es Europa?"
- Directo | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Córdoba
- Córdoba espera a los Reyes Magos con un ojo en el cielo y toneladas de ilusión: recorrido, horarios y pronóstico para la Cabalgata
- El Ayuntamiento de Córdoba descarta lluvia para la Cabalgata de Reyes: 'Hay 0% de probabilidades
- Córdoba vuelve a sonar: 2026 se llena de conciertos y estos son los confirmados hasta ahora
- El Ayuntamiento de Córdoba confirma la retirada del puesto al carnicero de El Naranjo, último inquilino del mercado
- Los Reyes de la ONCE reparten 815.000 euros en premios en el Hospital Provincial de Córdoba
- La Aemet pronostica entre un 80 y un 100% de lluvia en Córdoba desde el sábado hasta el lunes
- La magia de los Reyes y la ilusión de los cordobeses vencen al frío y la lluvia