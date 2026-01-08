Limpieza
Sadeco incorpora de forma definitiva a 176 peones limpiadores como personal indefinido
José María Bellido valora que la consolidación de empleo en Sadeco "es una buena noticia para las personas que hoy comienzan una nueva etapa profesional y para toda la ciudad"
La Empresa Municipal de Saneamientos de Córdoba, Sadeco, ha incorporado de manera definitiva a 176 peones limpiadores a la compañía. Tras superar el proceso selectivo y firmar sus contratos, estas personas pasan desde este jueves a ser empleados con contrato indefinido, "reforzando de manera significativa" los recursos humanos de la empresa, según informa el Ayuntamiento de Córdoba en un comunicado.
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la presidenta de Sadeco, Isabel Albás, han mantenido esta mañana un encuentro con los 176 trabajadores y trabajadoras para felicitarles personalmente por su incorporación y resaltar la importancia de este hito. Tras la reunión, se ha realizado una foto de familia en los jardines de la sede de Sadeco.
"Una buena noticia para la ciudad"
El alcalde ha subrayado que “la consolidación de empleo en una empresa pública como Sadeco no sólo es una buena noticia para las personas que hoy comienzan una nueva etapa profesional, sino también para toda la ciudad”. Bellido ha añadido que “contar con una plantilla estable nos permite mejorar de manera tangible el servicio de limpieza y recogida de residuos, respondiendo a las expectativas de nuestros vecinos y vecinas”.
Según indica el Ayuntamiento, los datos de percepción ciudadana sobre los servicios de limpieza "son especialmente relevantes". De acuerdo con la encuesta realizada por la empresa, la ciudadanía valora favorablemente la labor de los profesionales de Sadeco: los trabajadores encargados de la recogida de residuos obtienen una puntuación media de 8,1 y los de limpieza viaria un 7,6.
Avanzar en la calidad del servicio
Con estas incorporaciones, el objetivo de Sadeco es consolidar una plantilla estable, reforzar la atención a los barrios de la ciudad y avanzar en la calidad del servicio de limpieza urbana, respondiendo así a las demandas vecinales y contribuyendo a una Córdoba más cuidada y sostenible.
Además, permitirán a Sadeco consolidar la puesta en marcha de su Estrategia Distritos Sostenibles (EDS), un operativo que busca mejorar la higiene urbanacon un sistema de trabajo planificado, rotativo y medible. La Estrategia Distritos Sostenibles cuenta con una estructura operativa integrada por dos equipos para la limpieza de contenedores y su entorno, así como otros dos para hierbas, acerados, barrido y cartelería. Incluye el mantenimiento y limpieza de papeleras, un dispositivo de limpieza de pintadas y un área de inspección ambiental y colaboración con la Policía Local.
