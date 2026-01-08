Reparada la avería que provocó retrasos en los trenes de alta velocidad en Córdoba

A las 12.45 horas ha quedado reparada la avería registrada en las vías del tren entre Córdoba y Guadajoz (Sevilla) este jueves, provocada por un intento de robo de cable que afectó al sistema de señalización de la línea de alta velocidad. La incidencia, detectada de madrugada, había obligado a los trenes a circular a menor velocidad, generando retrasos en las conexiones de larga y media distancia entre Madrid y Andalucía.

El intento de robo, detectado en torno a las 00.40 horas, afectó al sistema de señalización LZB, principal sistema de control en la alta velocidad española. La incidencia generó problemas en ambas vías del tramo Córdoba–Guadajoz y en la vía dos entre Córdoba y la bifurcación de Málaga. Para mantener la circulación, los trenes han circulado con autorización de Rebase de Señales (BSL) y con banalizaciones selectivas, lo que ha permitido garantizar los viajes, aunque a menor velocidad de lo habitual. Como consecuencia, los retrasos medios han sido de unos 35 minutos, y la operadora Ouigo llegó a suprimir un tren entre Madrid y Sevilla con salida a las 8.42 horas.

A las 12.45 horas, ADIF ha informado de que la avería ha quedado reparada, aunque los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía todavía pueden registrar retrasos puntuales hasta que la circulación quede completamente normalizada.

Retrasos en la estación de Córdoba

Entre una hora y una hora y media de retraso aparecía en las pantallas de los trenes y colas para pasar los controles, así como en las oficinas de Renfe, con muchas personas buscando información o reclamación. Algunos murmullos, caras de incredulidad y nerviosismo por aviones que tomar o puestos de trabajo a los que llegar era el común denominador en la estación de Córdoba durante la mañana.

Gabriela cogía el tren de las 08.20 a Madrid, para entrar a trabajar a las 16.00 horas, por lo que tomó la previsión de comprar billete en uno de los primeros trenes con destino a la capital. Estuvo unos 50 minutos esperando la salida. "El problema no es solo el retraso, sino la incertidumbre. Ves cómo se acumula la gente, cómo se forman colas y empiezas a ponerte nerviosa pensando en el trabajo", señalaba antes de celebrar que no ha tenido que avisar a sus jefes pues su tren finalmente había llegado. Sin embargo, su acompañante tenía que llegar a una entrevista laboral y temía no poder llegar a tiempo.

José Manuel es estudiante universitario y también se dirigía a Madrid. Su tren, de las 10:02, fue directamente cancelado y trasladado a otro, al de las 10:33 que, sin embargo, tampoco partió a esa hora. "Menos mal, no tenía nada importante que hacer, aunque los retrasos ya son una constante", lamenta.