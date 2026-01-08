El PSOE plantea recuperar la organización municipal de la Cabalgata de Reyes de Córdoba

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha planteado este jueves la recuperación de la gestión y organización municipal de la Cabalgata de Reyes Magos en la capital como hacen otras ciudades o municipios andaluces para "dar cabida a la participación ciudadana y conseguir una mayor implicación y disfrute de la cabalgata, como sucede por ejemplo en Huelva, Pozoblanco o Puente Genil, y darle así un sello personal para hacerla única y particular de la ciudad de Córdoba".

“Un año más vemos cómo la cabalgata deja un sabor agridulce en muchos de los niños y niñas cordobesas, porque muchas carrozas son bastante pequeñas y cabe muy poca gente, y la música solo llega allí donde se encuentran las bandas procesionales, por lo que el ambiente se limita a su paso”, ha detallado Moya, quien añade que el hecho de que las carrozas lleven más luces “no justifica el incremento que ha sufrido la partida presupuestaria destinada a tal fin”.

"Desde el año 2024 la organización y gestión de la Cabalgata está privatizada, lo que ha aumentado considerablemente el coste de la misma, pasando de emplear unos 100.000 euros de dinero público a más de 400.000 euros", ha recordado. El contrato para la organización de la cabalgata se firmó en 2023 para dos años, prorrogables de manera anual por otros dos, por lo que este año se ha utilizado la primera prórroga, de otros 440.000 euros.

Cabalgata de Reyes de Córdoba 2026. / VÍCTOR CASTRO

Caramelos y juguetes que escasean

Para la edil, tampoco resuelve el Ayuntamiento una de las mayores críticas que se reciben año tras año, como es la cantidad de caramelos y juguetes que se tiran al público que se acerca a verla: “A pesar de que esta partida también ha sufrido un incremento en coste y kilos (19.000 kilos) desde hace tiempo y el Ayuntamiento anunciaba una nueva forma de repartir y reponer mercancía, a mitad del recorrido los caramelos y juguetes empiezan a escasear y llegado el tramo final a partir de Colón, los integrantes de las carrozas se limitan a saludar”.

Cabalgatas de los barrios

Por el contrario, Alicia Moya ha señalado que las Cabalgatas de barrios como la Viñuela, Santa Rosa y Ciudad Jardín "se han convertido en el verdadero reclamo el día 5 de enero, demostrando que la colaboración ciudadana hace que la comitiva tenga un sabor mucho más especial sin necesidad de presupuestos tan astronómicos".

Cabalgata de la Viñuela. / VÍCTOR CASTRO

“Estas cabalgatas de barrio tienen algo que no se compra con dinero, son producto de la colaboración y esfuerzo de muchos, de comerciantes, asociaciones, hermandades, ampas y muchos cordobeses y cordobesas que se unen con un objetivo común: la ilusión de los niños y niñas de su ciudad. En este caso no hay beneficio empresarial, no hay estudio de costes ni tacañería a la hora de tirar caramelos y juguetes; hay ganas de compartir y hacer felices a los demás”, ha opinado la edil.

Recuperar la gestión pública

El grupo socialista entiende que recuperar la gestión pública en colaboración con la ciudadanía mejoraría y haría mucho más especial la cabalgata de los Reyes Magos. Para ello sería necesario elaborar unas bases o normativa que regulen la participación de colectivos de la ciudad, como ampas, peñas, asociciones vecinales, bandas de música o corporaciones que aportasen un carácter propio e idiosincrasia para "revertir un pasacalles impersonal que se podría encontrar en cualquier ciudad".

Alicia Moya apuesta también por encargar la elaboración de las carrozas a artistas locales que le den a las representaciones un carácter más autóctono y cordobés. “Estamos a tiempo de trabajar todos juntos por un desarrollo mucho más productivo y satisfactorio. Podemos buscar nuestro propio modelo en el que se implique tanto el Ayuntamiento como la ciudadanía y hacer de este evento un acontecimiento de ciudad, un objetivo para el que el PSOE se ofrece a trabajar”, ha finalizado.