El PP propone crear un contrato con los autónomos con 27 medidas inspiradas en el modelo andaluz

El Partido Popular ha anunciado que está elaborando un "contrato con los autónomos", impulsado por Alberto Núñez Feijóo, que ya recoge 27 medidas fruto del diálogo directo con el sector. El objetivo es trasladar al conjunto del país las buenas prácticas desarrolladas en Andalucía y ofrecer certidumbre a cerca de 3,5 millones de autónomos y a las casi 900.000 personas que trabajan en su entorno. Así lo ha explicado el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, junto al presidente provincial del PP de Córdoba, Adolfo Molina, durante un encuentro con sectores económicos de la provincia para abordar estas propuestas.

Bravo señaló a Andalucía como el principal referente en políticas de apoyo al trabajo autónomo, recordando que la comunidad pasó de ser la tercera a la primera de España en número de autónomos bajo el gobierno de Juanma Moreno. "Eso pone de manifiesto el esfuerzo, el trabajo y la capacidad de emprender de los autónomos", afirmó, defendiendo que este modelo es el que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quiere trasladar al conjunto del país.

El dirigente popular explicó que el contrato con los autónomos se dirige a "casi tres millones y medio de autónomos y a casi 900.000 personas que están contratadas en su entorno", y que ya se han recogido 27 medidas iniciales fruto de las primeras reuniones con el sector.

Visita de Juan Bravo a Córdoba. / AJ González

En este contexto, Juan Bravo criticó duramente la política del Gobierno hacia los autónomos y denunció el incremento de las cuotas, que calificó como "un sablazo" de entre 200 y 3.500 euros anuales. Recordó que los autónomos "sí cumplieron su parte haciendo un esfuerzo muy importante", mientras que el Ejecutivo, a su juicio, "no ha cumplido la red de seguridad que les comprometió".

Entre los ejemplos de esa falta de protección, Bravo destacó que "el 60% de los ceses de actividad no han sido atendidos", la obligación de seguir cotizando durante los primeros 60 días de baja por enfermedad, la ausencia de acceso a la prestación para mayores de 52 años y la desigualdad de derechos en conciliación, maternidad y paternidad respecto a los trabajadores asalariados. También apuntó a la necesidad de mejorar la Ley de Segunda Oportunidad.

Asimismo, reprochó al Gobierno que España sea el único país de la Unión Europea que no aplica el régimen de franquicia de IVA. "Estamos viendo cómo desde Hacienda se limita el acceso a una medida que permitiría que quienes facturan hasta 85.000 euros no tengan que repercutir IVA y puedan ser más competitivos", explicó.

Juan Bravo reivindicó el papel esencial de los autónomos en la economía y en la vida diaria, defendiendo que "la España que madruga son los autónomos que levantan la persiana cada mañana". En este sentido, insistió en que el contrato con los autónomos no es solo un documento, sino un proceso continuo de diálogo: "Cada sector y cada territorio nos especifica cuestiones que a lo mejor no habíamos tenido en cuenta".

Finalmente, afirmó que el objetivo es llegar a una propuesta clara y definida que marque el marco regulatorio de los autónomos en caso de que Alberto Núñez Feijóo sea presidente del Gobierno. "No se trata solo de hacer un contrato, sino de ser capaces de escucharles en cada territorio para tener un resultado final que dé certidumbre a todos los autónomos", concluyó.