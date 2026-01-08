Pizzaiolo cierra en Córdoba su restaurante de San Felipe y mantiene abierto el de El Brillante

El restaurante Pizzaiolo de la plaza San Felipe de Córdoba (junto a la iglesia de San Nicolás) ha cerrado sus puertas. Así lo ha confirmado la dirección de la empresa, tras la información publicada por el diario ABC, asegurando que la clausura del local se debe a la jubilación del propietario.

El restaurante, pionero en traer hasta Córdoba los sabores de Italia, inició su actividad allá por el año 1985 en pleno centro de la ciudad y ha echado la persiana al inicio de este año. De momento, se desconoce qué destino se dará a este inmueble que para muchos cordobeses ha sido un punto de encuentro familiar, ya que según otras fuentes consultadas, no ha sido objeto de traspaso.

El restaurante Pizzaiolo El Brillante, por su parte, continuará abierto y de momento, seguirá ofreciendo el mismo servicio que hasta ahora, si bien los propietarios han avanzado que en fechas próximas darán cuenta de las novedades que tienen pensado incorporar al restaurante, y que de momento se reservan.

Pizzaiolo inicio su andadura en el restaurante de la plaza de San Felipe, un espacio amplio con dos salones y un patio cubierto, con capacidad para 160 comensales y años más tarde, en 1988, la firma se amplió con la restauración del antiguo Hotel El Brillante, que transformó en restaurante tras una importante remodelación.

Una de las señas de identidad de la casa ha sido la amplia carta, con más de 300 platos diferentes mezcla de comida internacional, española e italiana, lo que le llevó a figurar en el libro Guinees de los Récords en 1997.