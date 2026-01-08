Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquiler turísticoTrenesSubastasJubilados UCOVariante OesteEl ArcángelCórdoba CFEl tiempo
instagramlinkedin

Climatización

Piden a la Junta la renovación de calderas de los colegios públicos de Córdoba

La plataforma Niñ@s del Sur reclama su sustitución, "ya que la edad media de estos sistemas es muy elevada" mientras el Ayuntamiento, encargado de su mantenimiento, afirma que "hay incidencias solo en cuatro"

Niños con bufandas, a primera hora en Córdoba, camino del colegio.

Niños con bufandas, a primera hora en Córdoba, camino del colegio. / Manuel Murillo

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

La plataforma Niñ@s del Sur, que agrupa a asociaciones de padres y madres de colegios públicos cordobeses, ha reclamado a la Junta de Andalucía que inicie la renovación de las calderas de los centros educativos de la ciudad. Aseguran que la temperatura en las aulas no es un problema en estos momentos, si bien llaman a la administración autonómica a que inicie un proceso de sustitución de calderas porque "la edad media de estos sistemas de calefacción es muy elevada, puesto que la mayoría de los colegios datan de hace más de cuarenta años y son muy pocas las que se han sustituido en este tiempo". El Ayuntamiento de Córdoba es quien tiene las competencias del mantenimiento de los centros, "pero entendemos que es la Junta de Andalucía la que debería encargarse de cambiarlas", apostillan.

Para la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, la sustitución de las calderas forma parte de esas tareas de manteminiento, cuyas competencias son municipales, si bien informan de que "todos los centros públicos de la provincia han recibido recientemente fondos para mejorar el confort climático de sus instalaciones (tanto para combatir el frío como el calor)". Recuerdan además que a ese plan hay que añadir el nuevo programa Mejora tu centro, que aporta otros fondos cuyo destino puede decidir cada colegio de forma autónoma en base a sus necesidades.

Incidencias en cuatro colegios

Por su parte, la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba ha indicado que los técnicos municipales realizan un servicio de revisión y mantenimiento de las calderas y que, de momento, solo tienen constancia de cuatro incidencias en calderas en los colegios públicos Federico García Lorca , Noreña, La Paz y Salvador Vinuesa. "Todas están en vías de solución", han asegurado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Directo | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Córdoba
  2. Córdoba espera a los Reyes Magos con un ojo en el cielo y toneladas de ilusión: recorrido, horarios y pronóstico para la Cabalgata
  3. El Ayuntamiento de Córdoba descarta lluvia para la Cabalgata de Reyes: 'Hay 0% de probabilidades
  4. Córdoba vuelve a sonar: 2026 se llena de conciertos y estos son los confirmados hasta ahora
  5. El Ayuntamiento de Córdoba confirma la retirada del puesto al carnicero de El Naranjo, último inquilino del mercado
  6. Los Reyes de la ONCE reparten 815.000 euros en premios en el Hospital Provincial de Córdoba
  7. La Aemet pronostica entre un 80 y un 100% de lluvia en Córdoba desde el sábado hasta el lunes
  8. Córdoba tiene activas una treintena de subastas por más de 5 millones de euros

Córdoba reunirá a todos los colectivos empresariales de mujeres de España

Córdoba reunirá a todos los colectivos empresariales de mujeres de España

Cruz Roja ayuda a 2.500 cordobeses a combatir el frío: "El calor humano es lo que más necesitan"

Cruz Roja ayuda a 2.500 cordobeses a combatir el frío: "El calor humano es lo que más necesitan"

Trabajar en la calle con el frío: "El truco es ponerse varias capas y moverte mucho, lo que peor se lleva son las manos"

Trabajar en la calle con el frío: "El truco es ponerse varias capas y moverte mucho, lo que peor se lleva son las manos"

Piden a la Junta la renovación de calderas de los colegios públicos de Córdoba

Piden a la Junta la renovación de calderas de los colegios públicos de Córdoba

Pizzaiolo cierra en Córdoba su restaurante de San Felipe y mantiene abierto el de El Brillante

Pizzaiolo cierra en Córdoba su restaurante de San Felipe y mantiene abierto el de El Brillante

Vimcorsa licita la construcción de 30 pisos de VPO en el Campo de la Verdad

Vimcorsa licita la construcción de 30 pisos de VPO en el Campo de la Verdad

El PP propone crear un contrato con los autónomos con 27 medidas inspiradas en el modelo andaluz

El PP propone crear un contrato con los autónomos con 27 medidas inspiradas en el modelo andaluz

El Ayuntamiento 'gana' otras cinco sentencias que le eximen de pagar por el fallido sistema de recogida neumática

El Ayuntamiento 'gana' otras cinco sentencias que le eximen de pagar por el fallido sistema de recogida neumática
Tracking Pixel Contents