Climatización
Piden a la Junta la renovación de calderas de los colegios públicos de Córdoba
La plataforma Niñ@s del Sur reclama su sustitución, "ya que la edad media de estos sistemas es muy elevada" mientras el Ayuntamiento, encargado de su mantenimiento, afirma que "hay incidencias solo en cuatro"
La plataforma Niñ@s del Sur, que agrupa a asociaciones de padres y madres de colegios públicos cordobeses, ha reclamado a la Junta de Andalucía que inicie la renovación de las calderas de los centros educativos de la ciudad. Aseguran que la temperatura en las aulas no es un problema en estos momentos, si bien llaman a la administración autonómica a que inicie un proceso de sustitución de calderas porque "la edad media de estos sistemas de calefacción es muy elevada, puesto que la mayoría de los colegios datan de hace más de cuarenta años y son muy pocas las que se han sustituido en este tiempo". El Ayuntamiento de Córdoba es quien tiene las competencias del mantenimiento de los centros, "pero entendemos que es la Junta de Andalucía la que debería encargarse de cambiarlas", apostillan.
Para la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, la sustitución de las calderas forma parte de esas tareas de manteminiento, cuyas competencias son municipales, si bien informan de que "todos los centros públicos de la provincia han recibido recientemente fondos para mejorar el confort climático de sus instalaciones (tanto para combatir el frío como el calor)". Recuerdan además que a ese plan hay que añadir el nuevo programa Mejora tu centro, que aporta otros fondos cuyo destino puede decidir cada colegio de forma autónoma en base a sus necesidades.
Incidencias en cuatro colegios
Por su parte, la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba ha indicado que los técnicos municipales realizan un servicio de revisión y mantenimiento de las calderas y que, de momento, solo tienen constancia de cuatro incidencias en calderas en los colegios públicos Federico García Lorca , Noreña, La Paz y Salvador Vinuesa. "Todas están en vías de solución", han asegurado.
